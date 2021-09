Maria Faust: üks instrument teoses "Kootud relvad" on ka lodi ise

Teatrifestival Draama avati sel aastal Maria Fausti uudisteose "Kootud relvad" esmaettekandega. Klassikaraadiole antud intervjuus kinnitas ta, et saarlasena on Tartu talle üsna võõras kant.

"Eesti rahva traditsioonid ja rahvalaulud on meid kõiki mõjutanud, aga ma ei teadnud, kas keegi on kasutanud muusikas ära kindakirja mustrit, sest see on tegelikult nii lihtsalt tõlgendatav muusikasse," sõnas Maria Faust ja mainis, et kuigi "Kootud relvade" esmaettekanne toimub Emajõel, siis Saaremaa inimesena on ta Tartust alati väga kaugel olnud.

Samuti selgitas ta, et kuna teost esitatakse lodjaga mööda Emajõge sõites, siis saab ka sõiduvahendi mootori põksumisest omaette instrument. "Meeleolul saab olema väga oluline roll, kui sajab vihma ja on torm või saksofonist kukub üle parda, siis on võimalik kõik veel sinna muusikasse sisse mängida."

Uudisteose esmaettekande eel on Faust hirmul, kuna see on ala, kus ta pole varem viibinud. "Üldse olen ma viimasel ajal palju sellistel aladel viibinud," tõdes ta ja lisas, et iga sellise teosega, mis tuleb ettekandele väljaspool kontserdisaali, kaasnevad teatavad riskid. "Ma üldse ei pea oluliseks, kuidas me selle lodja seinal end kinni hoiame, sellele ma ei mõtle, vaid pigem sellele, et muusikaline sooritus õnnestuks võimalikult hästi."

"Ma isegi ei saa aru, kas see on mingi muusikatükk, kas seda saab ka kunagi hiljem mängida, aga eks seda ei tea kunagi," sõnas ta ja nentis, et suur osa klassikalise muusika teostest kantakse vaid ühe korra ette ega liigu siis kuhugi edasi. "Ei pruugi ka üldse halb asi olla, lihtsalt ei teki sobivust kuhugi."

"See teos kõlab hästi ka kontserdisaalis, aga siis tuleb pisut tempod üle vaadata, aga peaks sobima," ütles Maria Faust.