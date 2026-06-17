Maria Faust: mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse

Muusik ja helilooja Maria Faust üles saates "Fantaasia", et omaette õpituba on see, kuidas oma loomeprotsessi prügilat hallata, seda peab kogu aeg ka juurde õppima, sest prügi tuleb niivõrd palju ja kõvaketas on pidevalt täis.

Praegusel ajal viibib Faust palju aega Eestis. "Olen siin seoses asjaga, mida poleks oma elus kunagi ette näinud ehk tegeleda teatrimuusikaga, keegi ei osanud arvata, et selline asi nagu "Rahamaa" võiks sellise populaarsuse tuua ja juba on kuulda linna pealt, et Maria Faust on mainstream, ma pigem arvan, et olen toonud lihtsalt alternatiivsema helikeele inimesele lähemale," nentis ta ja kinnitas, et ta ei tee midagi kosmilist ega kirjuta muusikat, mis oleks kuskilt maailma lõpust tulnud. "See on filtreerimine ja meie ümbruse peegeldus."

"Mainstream on teenimatult halvakõlaliseks saanud, ka eksperimentaalne on halvakõlaline, kogu aeg peab igaks juhuks hästi ettevaatlikult ütlema, mis sulle meeldib või ei meeldi, minu arust on täiesti normaalne, et kõigile ei saa meeldida," sõnas Faust ja lisas, et tema teeb muusikat eelkõige iseendale. "Isegi "Rahamaale" ma ei loonud muusikat niiviisi, kuidas publik seda tahaks, trende luua või sellel sabas püsida pole üldse kunstniku töö ja ma ei kutsuks iseend mitte muusikuks, vaid ikkagi kunstnikuks."

"Kunstnikul on mingi oma ülesanne, minul on kindlasti hästi selge endale pandud ülesanne, mulle on midagi antud ja ma annan selle tagasi, mille käigus ma olengi aru saanud, et kõigile ei saa meeldida," rõhutas ta ja lisas, et seetõttu pole ta kunagi kartnud olla ebapopulaarne. "Mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse, midagi pole teha, nii lihtsalt on."

"Mulle oma muusika väga meeldib, aga ma ei suuda kõike oma muusikat kuulata, sest see viib mind tagasi traumaatilisse situatsiooni, Draamateatri "Rahamaa" ei vii mind tagasi väga kehva seisu, selle mängimine on kerge, sest see on hästi õnnestunud ja mul on väga hea tiim, kuid füüsiliselt on ta väga raske, kuna mängime kolm tundi järjest," kinnitas ta ja lisas, et vahel on tal hommikuti tunne, nagu oleks ta rongi alla jäänud. "Mul pea tõepoolest vibreerib ja ma ei tea, millega see lõpeb, pole üldse imestada, miks meie trombonistil tervis üles ütles, see ei ole kerge, aga on olemas palju hullemaid situatsioone, mida ma olen teinud."

Fausti sõnul tuleb aru saada sellest, et kunstnik ei saa kogu aeg üle oma varju hüpata. "Need lained käivad erinevalt, aga õnneks on olemas selline asi nagu kustutuskumm, kõike ei tasu ka välja anda, see on ka omaette õpituba, kuidas oma loomeprotsessi prügilat hallata, seda peab kogu aeg juurde õppima, sest prügi tuleb niivõrd palju ja kõvaketas on pidevalt täis," ütles ta ja lisas, et prügila haldamise kõrval on oluline ka ennastunustav uudishimu ja uudishimuga nakatamine. "Haiglasliku uudishimu kõrval on ka uudishimu elu vastu, läbi oma kunsti ja enda uudishimu saan nakatada ka teisi inimesi avastama."

"Mulle tundub, et kui rääkida rumalusest, siis rumalus hakkab seal, kus uudishimu lõpeb, kui kuhugi entsüklopeediasse kirja panna, mis on rumalus, siis algabki see sõnadega "uudishimu puudumine"," rõhutas ta ja lisas, et ühiskonnas toimuvad protsessid mõjutavad teda väga. "Rumaluse alla võib entsüklopeedia kirjutada ka selle, kui sa ignoreerid enda ümber toimuvad, kuidas see peaks meid ühiskonnana ja inimkonnana edasi viima, kui kõik on ignorantsed ega pööra tähelepanu meie ümber toimuvale negatiivsusele?"

"Vahel on selline tunne, et inimesed valivad elamise negatiivsuses, abituses ja muutumatuses, väga paljud inimesed ei saa aru, et sa elad ainult enda elu, seetõttu on mul väga kerge olla julge, sest see on ainult minu elu," mainis Maria Faust ja lisas, et isegi muusikainimene ei tunne teda ära. "Olen anonüümne väga suurele osale inimestest, eriti muusikainimestest, kes on väga enesekesksed, väga vähe kuulatakse teist loomingut, suures osas osas seetõttu, et ei jõua ning endaga on tegemist, aga on ka täiesti teadlikult igaks juhuks mittekuulamist."

Erinevad tunnustused teda tuntumaks pole teinud ega lisa talle koormat. "Kellele ei meeldiks saada auhindu, oleks veider, kui ka see sulle midagi ei loeks," sõnas ta ja lisas, et ta hindab väga auhindu ja aega, mille inimesed on võtnud, et tema muusikasse süveneda. "Ma hindan väga teiste muusikute toetust, sest ma kuulan ka teiste muusikat, kuna ignorantsus on samuti rumaluse entsüklopeedias."

Praeguseks on Maria Faustil kokku 20 albumit, möödunud aastal andis ta välja neli kauamängivat. "Žanrid on niivõrd erinevad, avangardist kuni üsna popini," ütles Faust ja lisas, et talle lihtsalt nii väga meeldib pilli mängida. "See on osa, millest suur osa rahvast kontserdile tulles aru saab, minu jaoks on väga suur asi, et publik usaldab mind, nad tulevad kontserdile ning nad ei tea, mis sealt tuleb, ka mina ei tea enamasti, mis sealt tuleb."

Septembris alustab Maria Faust "Rahamaa" etenduste kõrvalt ka ühe uue plaadi salvestamist. "Need on sellised päevad, kus oled lõpuks pilli mänginud 12 tundi," kinnitas ta ja lisas, et tulev aastal läheb tal puhtalt välistuuride peal. "Ameerikas kaks satsi, Jaapan ja Pakistan ning kui "Rahamaa" lõpetab, siis lähen kohe Gröönimaale, millega alustan oma tuuri, sinna vahele jäävad ka festivalid Euroopas."