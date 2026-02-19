X!

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

Muusika
Foto: Ken Mürk/ERR
Muusika

Eile õhtul kõlas Noblessneris, Nobeli saalis Maria Fausti uus suurteos saksofonile, orkestrile ja koorile nimega "Valede marss", mis tõmbab vabariigi aastapäeva eel tähelepanu ühiskonnas ja maailmas laiemalt pead tõstvale propagandale ja populismile.

Ühtlasi anti kontserdil Maria Faustile üle Saksa Muusikakriitikute aastaauhind.

Maria Fausti "Valede marss" on mõtteline järg eelmisel aastal avaldatud albumile "Marches rewind & rewritten", kus Faust võtab tähelepanu alla marsimuusika ja selle kaudu ühiskonnas korduvad mustrid - hierarhia, diktatuurid ning propaganda elemendid muusikas ja tekstides.

"Ma üritasin puust ja punaseks teha, kuidas ja millest propaganda muusika koosneb, miks ta on nii kaunis ja miks me ikka sinna propaganda muusikasse ja ideedesse koperdame," ütles helilooja ja saksofonist Maria Faust.

Eesti Sõjaväeorkestri ja Collegium Musicale kooriga koos esitatud ühiskonnakriitiline kontsert oli Fausti sõnul teadlikult vabariigi aastapäeva eelsesse nädalasse ajastatud.

"Ma räägin ka looja vastutusest. Me oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud. Võib-olla kunstnikud alahindavad enda osalust ühiskonnaprobleemidest rääkimisel. Mulle tundub lihtsalt, et nüüd on küll niimoodi, et looja, mõtle, milleks sulle on see anne antud. Muusika on üks suurimaid jõude maailmas," sõnas Faust.

Kontserdi lõpus anti Faustile üle Saksa Muusikakriitikute aastapreemia, mille valimisel osales 156 muusikaeksperti Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist.

"Tema sõnum on järjest tugevamaks muutunud, millest ta kirjutab. Ma arvan, et me kõik peame järele mõtlema, milliste viisidega meid uinutatakse ja mis hetkedel me oma peaga ei mõtle, vaid marsime kaasa," ütles Saksa muusikakriitikute esindaja Julia Kaiser.

Kontserdi kandis üle Klassikaraadio ning seda on võimalik Klassikaraadio arhiivist järele kuulata.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

17:00

Kirjastuste liit valis aasta raamatusõbraks Mart Juure

15:24

Henrik Ehte: tahame Funk Embassyga jõuda Grammydele ja igasse Eestimaa nurka

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

11:35

Aivar Kulli ajalootund. Karl Ast Rumori ajaloofilosoofia

10:37

Otse kell 19: Vanemuises antakse üle Tartu Kultuurikandja 2025 auhinnad

10:30

Ansambel Tulem: kõige olulisem on, et muusika oleks südamega tehtud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:15

Kivirähk: president ei ole nii ere tüüp, et humorist temast kirjutada tahaks

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

16.02

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

18.02

Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

18.02

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda kohta teistsuguseid lugusid rääkima

10:37

Otse kell 19: Vanemuises antakse üle Tartu Kultuurikandja 2025 auhinnad

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

18.02

Galerii: Koolitants tõi Võru Kandle lavale mitmekülgsed tantsud

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo