Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

Eile õhtul kõlas Noblessneris, Nobeli saalis Maria Fausti uus suurteos saksofonile, orkestrile ja koorile nimega "Valede marss", mis tõmbab vabariigi aastapäeva eel tähelepanu ühiskonnas ja maailmas laiemalt pead tõstvale propagandale ja populismile.

Ühtlasi anti kontserdil Maria Faustile üle Saksa Muusikakriitikute aastaauhind.

Maria Fausti "Valede marss" on mõtteline järg eelmisel aastal avaldatud albumile "Marches rewind & rewritten", kus Faust võtab tähelepanu alla marsimuusika ja selle kaudu ühiskonnas korduvad mustrid - hierarhia, diktatuurid ning propaganda elemendid muusikas ja tekstides.

"Ma üritasin puust ja punaseks teha, kuidas ja millest propaganda muusika koosneb, miks ta on nii kaunis ja miks me ikka sinna propaganda muusikasse ja ideedesse koperdame," ütles helilooja ja saksofonist Maria Faust.

Eesti Sõjaväeorkestri ja Collegium Musicale kooriga koos esitatud ühiskonnakriitiline kontsert oli Fausti sõnul teadlikult vabariigi aastapäeva eelsesse nädalasse ajastatud.

"Ma räägin ka looja vastutusest. Me oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud. Võib-olla kunstnikud alahindavad enda osalust ühiskonnaprobleemidest rääkimisel. Mulle tundub lihtsalt, et nüüd on küll niimoodi, et looja, mõtle, milleks sulle on see anne antud. Muusika on üks suurimaid jõude maailmas," sõnas Faust.

Kontserdi lõpus anti Faustile üle Saksa Muusikakriitikute aastapreemia, mille valimisel osales 156 muusikaeksperti Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist.

"Tema sõnum on järjest tugevamaks muutunud, millest ta kirjutab. Ma arvan, et me kõik peame järele mõtlema, milliste viisidega meid uinutatakse ja mis hetkedel me oma peaga ei mõtle, vaid marsime kaasa," ütles Saksa muusikakriitikute esindaja Julia Kaiser.

Kontserdi kandis üle Klassikaraadio ning seda on võimalik Klassikaraadio arhiivist järele kuulata.