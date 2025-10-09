Maria Faust pälvis Saksamaa plaadikriitikute maineka aastapreemia

Eesti helilooja ja saksofonist Maria Faust pälvis Saksamaa plaadikriitikute aastapreemia albumi "Sacrum Facere: Marches Rewound And Rewritten" eest. Faust on esimene eestlane, kes selle auhinna on võitnud.

Saksamaa plaadikriitikute aastapreemiat antakse välja alates 1963. aastast.

Fausti võitu kommenteerides märkis žürii, et "2014. aastal asutas Eestist pärit saksofonist Maria Faust ansambli Sacrum Facere, mis on aastaid mänginud vägivalla ja türannia vastu ning teeb seda ka võiduplaadil. Selliseid marsse pole me kuulnud alates Mauricio Kageli teosest "Ten Marches to Miss Victory'". Album "Marches Rewound And Rewritten" edastab võimsa, mitmekihilise sõnumi".

Maria Faust peab aastaauhinda suureks tunnustuseks. Ta leiab, et muusika kaudu ebamugavaid teemasid lahata on tema kui looja kohustus. "Mul on ääretult hea meel, et minu muusikat ja selle sõnumit on märgatud ja et see leiti üles tohutu hulga maailma tipptegijate albumite hulgast. Ma loodan, et läbi Schallplattenkritik auhinna leiab minu muusika tee laiema publiku ette."

Auhind ühendab muusikakriitikuid ja ajakirjanikke Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist, kes tunnustavad silmapaistvamaid muusikalisi ja sõnalisi saavutusi. Auhindade jagamisel on esmatähtis sõltumatus, auhind pole seotud muusikatööstuse ega tootjate huvidega. Kokku tegutseb 32 valdkondlikku žüriid, igas neist on viis liiget.

Iga-aastased auhinnad antakse vaid kümnele väljapaistvale artistile, kelle looming eristub oma kunstilise ja ühiskondliku kaaluga. Laureaadid saavad kasutada "German Record Critics' Award" kvaliteedimärki, mis on tunnustus kõrge kunstilise taseme ja sisulise tähenduslikkuse eest.

Maria Faust (s 1979) on Eestis sündinud ja Kopenhaagenis elav helilooja ning saksofonist, kelle loomingut iseloomustavad sügavad sotsiaalsed ja poliitilised teemad.

Fausti ansambel Sacrum Facere loodi 2014. aastal platvormina muusikaliste ja filosoofiliste ideede uurimiseks. Albumil "Marches Rewound And Rewritten" pöörab Faust marssimise sümboli pea peale – ta aeglustab ja kirjutab ümber diktaatorlike režiimide propagandamuusikat, paljastades selle vägivalla ja hierarhia tagamaid ning muutes selle vabaduse manifestiks.

Varasematel Sacrum Facere albumitel "Sacrum Facere" ja "Organ" on Faust käsitlenud naise rolli ühiskonnas ja naiselikku identiteeti. Uue albumi keskmes on sõja ja vägivalla tsükkel – nii kodus kui riikide vahel. Faust ise on öelnud, et kunstnikule on antud hääl ja tal on kohustus seda kasutada.