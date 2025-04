Maria Faust esitles Jazzkaarel menulavastuse "Rahamaa" albumit

Maria Faust sai vahetult enne tänaõhtuse kontserdi proovi algust kätte enda kirjutatud muusikaga "Rahamaa" plaadi.

Maria Fausti sõnul oli lavastusele helimaailma luues tema jaoks oluline, et muusikal oleks võrdne kaal ja oma roll ning et see oleks terviklik ka ilma lavastuseta.

"Esiteks ma tahtsin, et muusika ei oleks lihtsalt mingi pakend, vaid et muusika oleks võrdväärne partner ja ma tahtsin, et see jääks tegelikult ju ka pärast elama. See on alati minu soov olnud, et see muusika kõlaks ka ilma igasugu muu asjata, iseseisvalt, et selle tugevus on just see," ütles helilooja ja saksofonist Maria Faust.

Eesti teatri aastaauhindadel pälvis Maria Faust sõnalavastusele loodud originaalmuusika auhinna. Enda sõnul ei mõelnud ta pikalt ettepaneku üle "Rahamaale" muusika kirjutada.

"Ma ütlesin koheselt "jah", loomulikult teeme. Alles siis hakkasin lugu lugema ja sain aru, et see on midagi väga vägevat. Ma pean kohe ütlema, et selle loomine ei olnud raske. See on tekst, mis selle asja otsustab, kuidas see muusika hakkab kõlama. See tekst väga inspireeris," ütles Faust.

Tänasel Jazzkaare kontserdil kõlasid ka temaatilised vahetekstid. Näitlejad Tõnis Niinemets ja Karmo Nigula lugesid värvikaid katkeid kohtutoimikutest ja rahapesuteemalistest artiklitest.

Maria Faust lubas, et lisaks Jazzkaarele saab suvel "Rahamaa" muusikat kontserdi vormis veel mujalgi kuulda.