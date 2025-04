Jazz-vokalist Jazzmeia Horn esitleb Tallinnas oma viimast albumit

Jazzmeia Horni peetakse üheks silmapaistvamaks jazz-klassika tõlgendajaks, kes ühendab elegantselt traditsiooni ja tänapäeva. Kolm Grammy nominatsiooni ja võit Thelonious Monki Jazzi Instituudi konkursil lennutasid ta rahvusvahelise jazzimaailma tippu. Ta on andnud sadu kontserte üle maailma, võludes kuulajaid oma karisma ja vokaalse meisterlikkusega.

"Jazzmeia Horn on üks kõige paremaid pilli valdajaid praegu maailmas. Mõtlen seda kõige vanemat häälepilli. Tuleb arvestada, et tegu on suhteliselt kõrge sopraniga, mis on minu kogemuse ja maitse põhjal erakordne, et tal on nii põrutav hääl. Sageli jääb naishääle ülemine ots mingil põhjusel silmapaistmatuks, aga Jazzmeia oskab seda nii kaunilt kasutada," ütles muusik Kaisa Ling.

"Ma kahtlustan, et see on just sellepärast, milline isiksus ta on. Ta on 1960. aastate afroameerika liikumisele vääriliselt kangekaelne, otsekohene, peaaegu et agressiivne. Artistina ütleb, kuidas ta tahab asju teha ja ei ole artistina öelnud "jah" millelegi, mida ta teha ei taha," sõnas Ling.