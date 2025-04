Jazzkaar alustas festivali tasuta kontsertide päevaga

Õhtuse avakontserdi andis pianist Kristjan Randalu kokku kutsutud kvintett helilooja Jaan Räätsa väikevormide ainetel. Pooleteise nädala jooksul jõuab Jazzkaar sajakonna kontserdiga mitmele poole üle Eesti.

Tänavu on hästi palju noori muusikuid ja need noored muusikud, kes on õppinud välismaal, on omakorda toonud kaasa rahvusvahelised muusikud. Nii et kui vaatame kümmet Eesti ansamblit, siis kõik mängivad välismuusikutega. See toob uue kogemuse, uue kvaliteedi ja taseme. Ja seda ma loodangi Jazzkaarelt, et see on väga hea tasemega festival," ütles Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

"On väga tänuväärne, kui on sellise ajalooga ja nii hästi korraldatud oma kodu festival, aga kodu ainult selles mõttes, et ta toimub kodus, aga ikkagi rahvusvaheline festival, mida jazzmuusikud teavad igal pool või muusikud üleüldse," lisas pianist Kristjan Randalu.