Jazzkaare ajal saab Von Krahli teatris näha Arne Maasiku fotopannood

Arne Maasiku ameerika fotode seeriad on sündinud läbi mitme aasta tehtud reiside jooksul. Piltidele on püütud linn oma tiheduses ja meele-seisundites, arhitektuurist on saanud sõnum, mis inimeste kohal kõrgudes kannab märke ühiskonnast, suunates vaataja pilgu kõrgustesse, kus tähelepanu püüavad erinevad objektid.

"See on üks minu tähtsamaid fotoseeriaid, mida ma olen teinud palju aastaid ja läbi mitmete reiside. Seda näitust on mitmel korral juba tehtud erinevates komplektides, ja selle festivali jaoks on suurejooneline uus vormistus ja komplekt koostatud. Põhjuseks on see, et materjal sobib hästi džässi fiilinguga. Teada-tuntud suurlinnad on alati olnud väga džässilembesed ja ameerika idarannikust rääkides on džässi sünnikoht sealkandis," ütles fotokunstnik Arne Maasik.