Galerii: Jazzkaare kodukontsertide sarja avas Blackout Trio

Jazzkaare programmis on ka tänavu kodukontserdid, kus muusikud esinevad hubases atmosfääris. Festivali avapäeval esines kodukontserdil Blackout Trio.

Selleaastase kodukontsertide sarja avas improvisatsiooniline akordioni (Robert Rebane), kontrabassi (Karl Madis Pennar) ning trummide (Martin Petermann) kooslus Blackout Trio. Erikülalisena liitub nendega ka jazzhelilooja ja -lauljatar Jana Kütt.

"Kodukontserdid on Jazzkaare üks kõige oodatumaid traditsioone – just selles formaadis on muusikutel võimalik kohtuda publikuga vahetult ja isiklikult. Armastatud artistid saavad mõneks tunniks otsekui pereliikmeteks ja tervitavad kodustel lavadel pühendunud jazzisõpru," sõnab Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

"Tänukummardus Jazzkaarele kodukontsertide võimaluse eest! Kodujazzi-tunnike Blackout Trioga otse elutoa ahju ees, pühendunud publik igale virvendusele ja improvisatsioonile kaasa elamas, taustaks kohvilõhn ja läbi avatud akna siristavad linnud pausides – see on ainulaadne elamus nii muusikutele kui ka külastajatele," sõnas Annely Adermann, kes eilset kontserti oma elamises võõrustas.

Järgmine kodukontsert toimub teisipäeval, 22. aprillil, kui Kassisabas asuvas kodus esineb Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi duo. Laupäeval saab minna kodusesse miljöösse kuulama Kelli Uustani ja Ain Agani kontserti "Minu aeg".