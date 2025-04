Jazzkaar toob taas Eesti kuulajate ette ansambli Snarky Puppy liikmed

Tänavusel kontserdil esitab duo pehmemat alternatiivi oma kodubändi energilisele funk–soul–jazz'ile. Duo on kirjeldanud oma muusikat kui polaroid-fotosid – spontaansed, intuitiivsed ning töötlemata klõpsud annavad edasi vahetuid hetki ja kutsuvad kuulajat kaasa elama kahe meistri ühisele muusikalisele teekonnale. Koos on nad välja andnud kaks stuudioalbumit ACT plaadifirma alt: "Where You Wish You Were" (2023) ja "Keeping Company" (2024).

Bill Laurance on neli Grammy auhinda võitnud briti muusik ja helilooja, kes on teinud koostööd muuhulgas David Crosby ja Eddie Robertsiga, loonud muusikat filmidele ja andnud välja viis sooloalbumit. Michael League on Snarky Puppy asutajaliige ja juhtfiguur ning GroundUP plaadifirma ja muusikafestivali eestvedaja, kelle kontol on viis Grammyt ning pea poolsada produtseeritud albumit.

Lisaks kontserdile toimub samal päeval kell 13.00 Von Krahli kohvikus ka artist talk, kus Laurance ja League jagavad oma mõtteid muusikast ja loomingulisest koostööst. Vestlust juhib Mikk Kaasik.