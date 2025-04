Selgusid Eesti Jazziauhinnad 2025 nominendid

Aasta Jazzmuusiku tiitlile on nomineeritud viis artisti: soul-muusik Rita Ray; pianist Kirke Karja; helilooja, instrumentalist, improvisaator ja bändijuht Maria Faust; pianist Kristjan Randalu ning kitarrist Ain Agan.

Noore Jazzitalendi finalistide hulgas on saksofonist ja helilooja Nikita Korzoun; jazzpianist Mikk Kaasik; saksofonist Allan Kaljaste ja pianist Lisanne Pappel.

Aasta Jazzansambli auhinnale kandideerivad pianist Mathei Florea ja tema Berliinis tegutsev põhjamaist nüüdis-jazz'i esitav kollektiiv New Grounds; eksperimentaalne bassi ja vokaali duo TamTam; vokaalansambel Estonian Voices; Rahel Talts Kvartett ning elektroonilise instrumentaalmuusika koosseis Modulshtein.

Aasta Jazziedendaja finalistid on kontserdikorraldaja Oleg Pissarenko; Toivo Tuberik, kes on alates 2017. aastast agentuuri Uus Kontsert OÜ juht; Estonian Dream Big Bandi kunstiline juht ja eestvedaja Siim Aimla; Mart Soo ja Taavi Kerikmäe, kes on 2005. aastast toimuva rahvusvahelise improvisatsioonilise muusika kontserdisarja ImproTest algatajad ja kuraatorid ning Eesti ehitusettevõte Nobe, kes on pikaajaline Sõru Jazzi, Jõulujazzi ning teiste muusikasündmuste toetaja.

Aasta Jazzihelilooja auhinnale kandideerivad jazzpianist ja helilooja Rahel Talts; arranžeerija, helilooja, dirigent ja klahvpillimängija Bianca Rantala; muusik Siim Aimla; pianist ja helilooja Kristjan Randalu ja saksofonist, helilooja ja arranžeerija Maria Faust.

Taas antakse koostöös Kultuuripartnerlus Sihtasutusega välja auhind "Panus Eesti jazzmuusikasse" aastatepikkuse silmapaistva töö ja panuse eest.