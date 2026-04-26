Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

Eesti džässpianist Britta Virves võitis albumiga "Simple Things" ehk "Lihtsad asjad" Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna. Virvese sõnul on auhind kogu bändile väga suur tunnustus.

Albumi "Simple Things" rahvusvaheline esitlus toimus Euroopa suurimal džässimessil Jazzahead Bremenis.

Albumi salvestas Virves Kopenhaagenis koos triosse kuuluva Jonas Bäckman ja Jon Henrikssoniga, külalisena teeb kaasa USA artist Genevieve Artadi, kes Virvesi sõnul mõjutas albumi kõlapilti elektroonilisemas suunas.

Ehkki seltskond on rahvusvaheline, on trio harmooniline baas põhjamaiselt karge, olles ühtaegu nii Rootsi kui Eesti muusikalise näoga. "Ma ise nagu ei taju seda, aga Rootsi mõjutus on tugevalt kuulda, just džässipool, samas Eesti tugev meloodilisus. Ma arvan, et Eestil on oma muusikaline keel, mida on raske sõnadega kirjeldada, aga mida me eestlased kõik tunneme, mingisugune eestlaslik rahu on muusikas, mis mulle meeldib," nentis Virves.

"Me naerame, et meil on nagu perebänd. Trummar Jonas Bäckman on ju tegelikult põhjus, miks ma Rootsi jäin, me oleme koos elanud kümme aastat. Jon Henriksson, kes mängib bassi, on meie parim sõber. Me kohtusime koolis õppides, mängima hakkasime koos pandeemia ajal, 2020. aasta mais tegime esimese kontserdi Rootsi raadios," meenutas Virves, kuidas nende trio sündis.

Virvese sõnul on auhind nendele väga suur tunnustus. "Ehk aitab see auhind leida meie tiimi kedagi, kes teeks ära administratiivse töö, mida ma praegu teen ise. Ja äkki see auhind aitab meil ka Eestisse esinema tulla," sõnas Virves.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

