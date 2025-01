Uue muusika reede: The Weeknd, Triibupasta, Käärijä, Eik, Ellip jt

Ellip – "Heartbreak City"

Uus singel tähistab Ellipi jaoks nii loomingulist taassündi kui ka naasmist juurte juurde. Laulja ise kirjeldab seda kui siirast ja nauditavat loomeprotsessi, kus muusika sünnib puhtast eneseväljenduse vajadusest. "Ma olen nautinud muusika loomist ilma surve ja ootusteta," jagas ELLIP. "See lugu räägib kohast, kus inimeste pahed õitsevad, neisse on lihtne kinni jääda ja hiljem keeruline pääseda."

Eik – "Lombid"

Eik avaldas EP "Teatrimuusika", millel kõlavad möödunud kevadel Noorsooteatri lavastusele "Lahenduste ministeerium" kirjutatud laulud. "Lavastaja Taavi Tõnisson kutsus kampa, kaalusin pikalt, kuna olin äsja uue plaadi valmis saanud ning kahtlesin, kas mul ikka piisavalt värskeid ideid jagub. Siis aga olid need paar kuud juba märkamatult mööda läinud ja kõik maagiliselt paika loksunud," sõnas Eik. "Teatrimuusika" valmimisele aitasid kaasa produtsendid Mattias Tirmaste ja Maris Pihlap ning lavastuse helilooja Liina Sumera.

Mario – "Hõbedased"

Produtsent Mario Järvet, kes muuhulgas pani käe külge ka napilt Eesti Laulu finaalile pääsenud AG ja Laura Põldvere loole, avaldas hiljuti nelja looga lühialbumi "Kaks silma kinni".

Rahel Talts Ensemble – "New and Familiar"

Jazzpianist ja helilooja Rahel Talts andis koos rahvusvahelise ansambliga välja oma teise albumi "New and Familiar". "Albumile kogunenud muusika sündi tõukasid tagant hetked, mil kogen oma elus midagi täiesti uut ja enneolematut, ent mis samal ajal tundub koheselt ka tuttav või väga südamelähedane," ütles Talts.

Imagine Dragons – "Monica"

Ansambel Imagine Dragons tähistab oma albumi "Smoke + Mirrors" 10. aastapäeva eriväljalaskega, kuhu jõuab 14 varem avaldamata demo. Veebruari lõpus ilmuva albumi esimese singlina jõudis kuulajate ette lugu "Monica".

Kassikontsert – "Tormilained"

Uuekooli räppartist Kassikontsert avaldas 31. jaanuaril albumi "Nõid" koostöös Dieu Huit Records leibeliga. "Albumit tehes kogesin protsessi nagu needust ning kui ka õnnistust. Muusika on nõiduslik ja spirituaalne meedium. Ühel moel pigistad endast kõik, ta eksitab, mudib, suunab sind ja lõpuks annab sulle elujõudu." ütles Kirill Havanski uue albumi kohta.

Mr. Maze – "Pikad paberid"

Eesti muusika-aasta pole veel hoogu päriselt sisse saanudki, aga Meel Paliale on andnud välja juba kaks albumit: mõni nädal tagasi Karameeli kauamängiva ja nüüd siis filmis "Pikad paberid" figureerinud Mr. Maze'i ehk Edgar Vunši lühialbumi. Kui olete kahelnud, kas seda filmi tasuks vaatama minna, siis ehk just see plaat suudab teid lõpuks veenda.

Triibupasta – "Viinaingel"

Ansambel Triibupasta andis välja uue singli, mis bändiliikmete sõnul jutustab introspektiivse loo meeste omavahelisest lahkusest ja kamraadlusest. Loo visuaali autor on Magnus Harjak, "Viinaingli" mix'i ja master'i tegi Markus Palo.

Pink Siifu – "4DOE[47]"

Alabamast pärit räppari ja laulukirjutaja Livingston Lemorie Matthews andis välja oma kümnenda sooloalbumi "BLACK'!ANTIQUE".

Käärija x Hooja – "San Francisco Boy"

Rootsi produtsentide duo Hooja ja Soome artist Käärija andsid välja ühise loo "San Francisco Boy". Lugu on salvestatud möödunud sügisel Soomes. Loo esmaettekanne toimub 1. veebruaril Melodifestivalenil.

The Weeknd – "Wake Me Up"

Kaua oodatud ja korra ka edasi lükatud The Weekndi viimane album "Hurry Up Tomorrow" jõudis kuulajate ette, plaadil löövad teiste seas kaasa Travis Scott, Lana del Rey, Future, Anitta ja Playboy Carti. Mais ilmub ka albumist inspireeritud samanimeline film, kus mängivad Jenna Ortega ja Barry Keoghan. Tähelepanu väärivaid hetki on plaadil palju, toome aga esile avaloo "Wake Me Up", mis on valminud koostöös Oneohtrix Point Neveri ja Justice'iga.