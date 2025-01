Uue muusika reede: Bruno Mars, The Boondocks, FKA Twigs, Tina Turner jpt

Alonette – "Trouble"

Alonette ehk Anett Tamm andis välja oma järjekorras neljanda soolosingli pealkirjaga "Trouble". "Laul peegeldab elu haprust ja inimese kalduvust langeda väikeste vigade tõttu meeleheitesse. Minu jaoks aitab möödapääsmatust ja universaalsest hirmutundest rääkimine ja kunsti loomine taastada võib-olla naiivset, kuid maandavat usku lootusesse, et maailm pole teel suure pimeduse poole," avas Alonette loo tagamaid.Alonette'i debüütalbum ilmub märtsis.

The Boondocks – "Master Tapes"

The Boondocks avaldas esimese singli oma järjekorras viiendalt albumilt, mis näeb ilmavalgust varakevadel. Plaadi annab välja plaadifirma Kurvad Uudised. "Singel Master Tapes on temaatiline jätk ning üleminek eelmise albumi nurgeliselt saundilt uuele, lopsakamale ning külluslikumale helikeelele. Uuel singlil on alles eelmise albumi purjus kiirrongilik tempo ja energia, kuid ärge uskuge reklaami – tuleva albumi materjal on sellest veelgi eripalgelisem," rääkis Pärnu bänd oma uuest loost.

Rukkis – "Marbella"

Rokkansambel Rukkis (Kaarel Kose, Andri Hõbemägi, Marko Allikson, Mihkel Vahe, Erki Kukk) avaldas metalse singli "Marbella". "See lugu on Eesti ettevõtlikkuse ja heade mõtete pitch," rääkis loo sünnist Rukkise vokalist Kaarel Kose.

Supiköögi Poisid – "Mis tegin eile"

Tartu naljaräpparid "Supiköögi Poisid" avaldasid aasta lõpus kolmanda europopi mõjutustega albumi "Parim päev maailmas".

Ardo Kivi – "Blue Haze of the Gathering Dusk"

Reedel ilmus laulja ja laulukirjutaja Ardo Kivi lühialbum "Keeper of the Faith". "Seekord otsustasin lisaks loo kirjutamisele ja esitamisele kogu materjali ka ise miksida ja masterdada," rääkis Kivi. "Singlilugu sündis Rooma lennukis, pärast pikka Merle Haggardi ja Buck Owensi kuulamist. Sõnad kirjutasin märkmikku, samal ajal viisijupid peas jooksmas. Kui tagasi jõudsin, salvestasin esimese demo kohe oma telefoni." Muusikevideo võttis üles ja pani kokku Taaniel Malleus.

FKA Twigs – "Girl Feels Good"

Alternatiivsema popi üks olulisemaid ja huvitavamaid artiste FKA Twigs avaldas reedel oma kolmanda stuudioalbumi. Albumi valmimiseks sai Twigs inspiratsiooni Prahasse kolimisest, kus ta armus techno'sse, ja klubimuusika mõjud on värskel plaadil selgelt kuulda. 42-minutilisel albumil on ainsad külalised Walesi produtsent Koreless ja Kanye Westi tütar North West.

Viagra Boys – "Man Made of Meat"

Rootsi postpunkarid Viagra Boys teatasid, et oodata on nende kolmandat albumit "Viagr Aboys". Albumi annab välja nende enda loodud plaadifirma Shrimptech Enterprises. 11 looga album ilmub 25. aprillil.

Sexyy Red ja Bruno Mars – "Fat, Juicy & Wet"

Teisipäeval teatas hetkel maailma kuulatuim artist Bruno Mars, et kuna samal ajal on Ameerika singlite edetabeli tipus tema ja Lady Gaga lugu "Die With A Smile" ja Billboardi ülemaailmse singlite edetabeli tipus Marsi ja K-popi lauljatari Rose singel "APT.", siis on tal sel nädalavahetusel vaja suurt edu tähistada ja selleks on tal vaja teha "stripp-klubi hümn" ning palus, et teda viidaks kokku striptiisi-muusika eksperdi, Saint Louisest pärit räppari Sexyy Rediga. Kahtlaselt kiiresti on kolm päeva hiljem lugu väljas ja seda koos muusikavideoga, kus löövad kaasa ka eespool mainitud Lady Gaga ja Rose.

Shygirl, PinkPantheress ja Isabella Lovestory – "True Religion"

Briti produtsent Shygirl, laulja PinkPantheress ja Hondurases sündinud Kanada alternatiivsema reggeaton'i artist Isabella Lovestory panid mõtted ühele loole, mis jõuab 28. veebruaril ilmuvale Shygirl EP-le "Club Shy Room 2".

Scowl – "Not Hell, Not Heaven"

California punk- ja rokkansambli Scowl värske singel, mis saabus koos teatega bändi teisest albumist, "Are We All Angels", mis jõuab kuulajateni 4. aprillil.

Jordan Adetunji ja Bryson Tiller – "305"

Londonis sündinud, Põhja-Iirimal Belfastis üleskasvanud Nigeeria juurtega 25-aastane Jordan Adetunji avaldas reedel oma teise albumi ja/või miksteibi "A Jaguar's Dream". Albumilt leiab ka möödunud aasta viirusliku hiti "Kehlani". Lisaks Tillerile teevad albumil kümneloolisel albumil kaasa ka Kehlani, Lil Baby ja Kwn.

Mogwai – "18 Volcanoes"

Glasgow post-roki nelik Mogwai avaldas reedel oma 11. albumi. Kümneloolise, suuremas osas instrumentaalse albumi produtseeris John Congleton (St. Vincent, Sleater-Kinney). Albumi nimi – "The Bad Fire" – tähendab Glasgow' töölisklassi slängis põrgut ning ilmestab raskeid aegu, mis bändiliikmed viimastel aastatel saatnud on.

Travis Scott – "4X4"

Suurejooneliselt oma viimase albumiga mööda ilma tuuritanud Travis Scott avaldas esimese soolosingli pärast 2023. aasta suvel ilmunud albumit "Utopia". Singliga koos ilmunud fännikauba müügiga toetab Scott Los Angelest tabanud suurpõlengute tõttu kannatanud inimesi.

Tate McRae – "Sports car"

21-aastase Kanada lauljatari kolmas singel viimase nelja kuu jooksul, mis jõuab koos eelmistega 21. veebruaril ilmuvale albumile "So Close To What", mis on McRae kolmas. Nii nagu "It's ok I'm ok" ja "2 hands" puhul, on ka "Sports cari" üks autoritest One Republicu solist Ryan Tedder.

J Balvin – "Rio"

Kolumbia laulja ja reggaetoni-staar J Balvini viimane singel on pühendatud ta perele, eriti oma naisele, kellega Balvin tutvus 2017. aastal võtetel, kus filmiti Balvini muusikavideot, milles laulja pidi koos tulevase naisega perekonda mängima.

Tina Turner – "Hot For You Baby"

2023. aastal 83-aastasena meie seast lahkunud Tina Turneri 1984. aasta albumist "Private Dancer", millelt pärit ka megahitt "What's Love Got To Do With It", ilmub peagi plaadi 40. sünnipäeva puhul eriväljalase. Sünnipäevaboksist leiab nii üksikuid singleid, b-pooli, ilmumata versioone juba tuntud lauludest, kontsertsalvestusi ning mõni seni ilmumata jäänud lugu. Nende hulgas ka sel nädalal kuulajateni jõudnud "Hot For You Baby".

