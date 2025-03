Galerii: Raadio Tallinnas kuulati üheskoos Alonette'i debüütalbumit

Alonette'i debüütalbum "Compass" ilmub 10. märtsil. Albumi eel on Alonette andnud välja ka singlid "Twist of Fate", "Greek God", "Costume" ja "Trouble".

Artistinime Alonette taga on Anett Tamm, kes on varasemalt teinud ja teeb kaasa koosseisudes TamTam, Alfa Collective, The Nonconceptual Art Club ja IHA ning pälvinud 2022. aastal noore jazzitalendi auhinna.

Tamme sõnul pakub Alonette talle väljundit, mida on ammu otsinud. "Olen pikalt mõelnud, et tahaks teha ühte indie või indie-pop plaati. Aastaid ja aastaid olen sellist muusikat kuulanud ja fännanud, aga pole olnud seda õiget väljundit, mis koosseisuga seda teha saaks. Siis sai kool lõpetatud ja teiste koosseisudega olulised verstapostid, nagu albumite väljaandmised, tehtud. Siis tundsin, et nüüd mul on see hetk ja ma proovin," rääkis Tamm debüütsingli ilmumise järel Vikerraadios Maian Kärmasele.