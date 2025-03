Alonette andis välja debüütalbumi "Compass"

"Albumit tehes süüvisin põhjalikult sellesse, mis suunda näitab minu sisemine kompass, ning tõlkisin oma avastused muusikasse: mis põhjused on mu otsuste ja valikute taga, kellest ja millest olen enim mõjutatud, mis on minu väärtused ja motivatsioonid ning kas need on joondunud sellega, missugune inimene ma soovin olla," avas Alonette loomingu tagamaid.

"Loodan, et "Compass" loob ka kuulaja jaoks õhkkonna, milles võib vabalt kõiki emotsioone läbi elada, kuid leida ka jõudu raskustega silmitsi seismiseks ja arenemiseks," lisas ta.

Albumil "Compass" mängivad lisaks Alonette'ile ka Erki Pärnoja, Marti Tärn, Raun Juurikas, Martin Petermann ning keelpillikvartett koosseisus Triin Veissmann (I viiul), Mari-Liis Uibo (II viiul), Johanna Vahermägi (vioola) ja Aleksander Sebastian Lattikas (tšello).

Keelpillide arranžeeringud on teinud Anett Tamm, keelpille salvestasid Aapo-Matti Puhakka ning Kristina Bianca Rantala. Albumi on salvestanud ja miksinud Anett Tamm, Martin Petermann ja Siim Hiob, masteri tegi Hans Olsson (Svenska Grammofonstudion). Albumi kaanefoto autor on Anna-Maria Vaskovskaja.