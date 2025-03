Albumi avaldanud Anett Tamm: Alonette on minu südameprojekt

Alonette on nii Tamme sooloprojekt kui ka alter ego. "Alustasin selle projektiga veidi üle aasta tagasi, kui ilmus laul "Twist of Fate". See laul sündis minu enda jaoks samuti äkitselt, aga seda sorti muusika on minu sees alati olnud ja leidsin sellele lõpuks väljundi," rääkis muusik "Aktuaalsele kaamerale".

Albumil "Compass" kohtuvad ühiskonda ja sellest lähtuvaid isiklikke tundmusi peegeldavad tekstid ning 60-ndate ja 70-ndate klassikalise popmuusika mõjutustega helikeel. Teiste seas on Tamme mõjutanud näiteks Joni Mitchell, Nick Drake, Judee Sill ja Bridget Saint-John. "Aga temaatiliselt on see album üsna tekstipõhine," märkis ta. "Minu jaoks olid laulusõnad hästi olulised ja muusika tekkiski laulusõnade ümber."

Kuigi Tammel on jazz-muusika taust, jätab ta jazz'i teisteks projektideks. "Alonette on puhtalt laulja-laulukirjutaja projekt. Südameprojekt," märkis ta.

"Compass" on Tamme kõige kiiremini valminud album – ise välja antud kauamängiv sai valmis umbes aastaga. "Kiire protsess, aga see oli nii rikastav ja kõik tundus nii õige, et polnudki vaja otseselt viivitada," lausus ta.

Alonette'i tuules ei plaani Tamm oma teisi projekte kõrvale heita. "Mul kipub ikkagi olema nii, et mingil perioodil on üks asi aktiivsem, teisel perioodil on teine asi aktiivsem. Aga Alonette on kindlasti see projekt, mida ma tahaksin jätkata võimalikult kaua," on ta kindel.