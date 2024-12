Uue muusika reede: Alonette, Snoop Dogg, Aapo Ilves, Timothée Chalamet jt

Alonette – "Costume"

Alonette ehk Anett Tamm avaldas kolmanda singli, mida kuuleb ka kevadel ilmuval debüütalbumil. Alonette'ina astub muuhulgas Alfa Collective'is ja duos TamTam tegutsev Anett Tamm kaasaegse jutuvestja rolli, lauldes nii pöörastest juhtumitest ja argisest ilust kui ka kõigest, mis inimhinge haavab ja lohutab. ""Costume" räägib igatsusest olla nähtud ja väärtustatud iseendana, maskide ja kostüümideta. Laul viitab ka emotsionaalse intiimsuse puudumisele kaasaegsetes inimsuhetes, milles peljatakse haavatavust, tunnustatakse kättesaamatuid ideaale ning teeseldakse hoolivust – nagu näitemängus," rääkis Alonette.

Pološywa – "Kulg"

Austrias ja Eestis tegutsev eesti muusik ning laulukirjutaja Pološywa avaldas reedel minimalistliku ambient-kõlapilti ja kargeid klaverihelisid segava loo "Kulg". Loo kirjutas ja produtseeris Pološywa ehk Elisa Polov ning miksis ja masterdas Siim Hiob.

Megamega Superstar – "See polegi nii raske"

Elektropopi duo Megamega Superstar (Marto Mägi ja Linda Mai Kariandis) välja uue loo ,,See polegi nii raske". Üheksaminutiline lugu sündis inspireerituna Karl Joonas Alamaa ja Lisette Sivardi moekollektsioonist "Lühike kergesisuline komöödia laulu ja tantsuga". "Sealt kasvasid välja eklektilised tekstuurid ja viited gabber'ist rokokooni välja. Proovisime luua glamuurist läbi immitsetud vodevilli. Loo sõnad viitavad aga tunnustuse ja saavutamise janule ning kuidas vahel on see halvavalt keeruline, aga vahel selgub, et see polegi nii raske," selgitas Megamega Superstar.

Arabella & the Game Collection – "Drawn To Them"

Arabella & the Game Collection on värskelt kokkupandud pop-funk bänd, kuhu kuuluvad laulja ja laulukirjutaja Arabella Saks, kitarrist Grigori Rõžuk, bassist Meelis Niine ja trummar Elvis Jakobson. Nende debüütsingel "Drawn to Them" jutustab loo paarist, kes paistab oma särava armuleegiga massist välja ja tõmbab kõigi tähelepanu endale. Loo produtseeris Erko Niit.

Mikk Tammepõld ja Tõnu Timm – "Põleda rõõmust"

Kaks aastat tagasi ühist loometeed alustanud Tammepõld ja Timm avaldasid neljanda singli "Põleda rõõmust", mis on inspireeritud Leelo Tungla luuletusest. "Lehitsedes erinevaid luulekogusid jäi silma see Leelo luuletus, mis mind koheselt kõnetas ja end põhimõtteliselt ise viisistas," rääkis muusika autor Mikk Tammepõld.

Vilita – "Hysteria"

Drag queen Vilita andis samuti välja kolmanda singli, mille artist pühendab kõigile, kes on julgenud astuda sammu, et erineda ühiskonna hallist massist ja elada elu täiel rinnal. "Hysteria" on esimene single, mille autoriks on Vilita ise. Vilita juhib sel aastal koos Andrus Vaarikuga Eesti Draamateatris "Ideniteedikabareed".

Adam John – "Live My Life"

Adam Johni ehk Ott Adamsoni teine singel räägib sellest, kuidas peale pikki aastaid aktsepteerib artist endas taas neid külgi, mida ta on varem alla surunud või häbenenud. Adamson on loo autor ja mängis kõik pillid ise sisse.

Aapo Ilves ja Redneck Rampage – "Liiga Noor ja Liiga Naine"

Nii ansambel Redneck Rampage kui laulu autor Aapo on sündinud Räpinas, seega oli muusikute sõnul koostöö ainult loogiline. Redneck Rampage'i basskitarrist Enriko Tooding ütles, et Ilvesega on koostööd plaanitud juba aastast 2013. "See pala tuli minu juurde nullindate lõpus läbi elukogemuse, ja kuna tegemist on lisaks kõigele muule ka täiesti varjamatu Motörhead'i pastiššiga ehk siis minu kõige lemmylikuma looga üldse, on Redneck Rampage ehk räpina keeli lihtsalt Puuaiasõda koostöövalikuna parim," selgitas Ilves.

Burna Boy – "Bundle by Bundle"

Nigeeria üks suurimaid afrobiidi staare Burna Boy teatas tantsulise singliga "Bundle by Bundle", et uuel aastal on oodata tema kaheksandat albumit "No Sign Of Weakness". Tema viimane album "I Told Them..." ilmus 2023. aasta augustis.

Fred again.. ja Angie McMahon – "Light dark light"

Fred again.. andis välja topeltsingli "Two more days", millelt leiab kaks uut lugu. Allpool välja toodud kammerlikum "Light dark light" ning hoogsamalt mullitav "Little mystery" John Martyniga. Artisti sõnul on kaks lugu viimane peatükk septembri alguses ilmunud albumile "Ten days".

Snoop Dogg ja Dr. Dre – "Gansta Pose"

Snoop Dogg ja Dr. Dre avaldasid eelmise nädala lõpus ühise albumi "Missionary". Viimane album, mille kaks räpilegendi otsast lõpuni koos tegid, oli 1994. aastal ilmunud Snoop Doggi "Doggystyle". "Missionary" on kindlasti selle mõtteline järglane ja selle eest, et kellelegi ei jääks muljet, nagu soovitaks albumiga misjonitööd teha, hoolitseb kaanekujundus.

Timothée Chalamet – "The Times They Are A-Changin"

Mitte just kõige uuem lugu, veidi üle 60 aasta vana, aga võib-olla vajab siiski ära märkimist, et Bob Dylani eluloofilmi "Complete Unknown" kõrvalproduktina on meie käsutuses nüüd tunni aja jagu peaosatäitja Chalamet kavereid Dylani lugudest.

Kuula kõiki lugusid siit: