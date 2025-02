Uue muusika reede: Lady Gaga, Karl Killing, Elton John, Mari Kalkun jpt

Rando Arand – "Slidin in Yo DM's"

Rando Arand avaldas oma tulevaselt debüütalbumilt "Child of the Internet" esimese singli "Slidin in Yo DM's". Loo vokaalid laulis sisse Hyrr Innokent Vainola. Album hüppab žanrite vahel ning kaasa teevad veel Kitty Florentine, Mirtel Pohla, Jon Mikiver, Helgi Saldo, Maiduk ja Maihe.

Mari Kalkun – "Kiri algab"

Mari Kalkun andis välja eesti raamatu aastale pühendatud loo "Kiri algab". Laulu sõnade autor on Hando Runnel. Saksofonil andis oma panus Maria Faust. "Oma keel on mulle loometee algusest peale olnud ülimalt oluline. Kui mulle tehti ettepanek raamatu aasta puhul esmakordselt luua muusikat elava klassiku Hando Runneli sõnadele, haarasin sellest võimalusest kohe kinni. See on tugev tekst ja laulusõnades köitis minu tähelepanu pilli-imitatsioone meenutav puhkpillilik "tulu-lulu" motiiv," avas Kalkun uue loo saamislugu.

Suze – "Armastust vaid"

Džässitar Susanna Aleksandra ehk Suze uue loo valmimiseks andsid inspiratsiooni R&B' ja soul'i legendid Marvin Gaye ja Bill Withers. Suze'i kolmanda singli valmimisel osalesid Bianca Rantala, Aapo Matti Puhakka, Mathei Florea, Janno Trump ja Aleksi Ylimäki. Loo produtseerisid ja arranžeerisid Aapo-Matti Puhakka ja Bianca Rantala.

Oskvr – "Liar"

Plaadifirmad Kurvad Uudised andis välja produtsent Oskvari uue singli "Liar". Muusikaproduktsiooniga puutus Oskvar kukku juba 14-aastaselt, paar aastat hiljem hakkas tänaseks 21-aastane produtsent tõsisemalt muusikaga tegelema. "Loo tegemine oli läbinisti suur õppeprotsess, kuna UKG on žanrina mulle seni puutumata territoorium. Esialgu oli tegu üldse DnB-ga, kuid laulu sõnad ja struktuur nõudsid pisut malbemat lähenemist," rääkis ta.

Karl Killing – "Staatus"

Albumiga "37" jaanuari lõpus Eesti muusikaauhindadel aasta debüütalbumi kategoorias võidutsenud Karl Killing andis välja uue EP "Staatus". Lühialbumil teevad kaasa Emily J ja Reket.

Robam – "The Ghost in My Frog"

Markus Robam avaldas eksperimentaalse elektroonika lühialbumi "The Ghost in My Frog", mille andis välja kodumaine leibel Glitch Please. "Kui nüüd suud täis võtta, siis muusika ongi vahetevahel minu jaoks nagu öine tiik, kus konnade koor hüpleb ja pritsib igasse hetke oma mingit rohelist salapära. Iga rütm on kui ühe kaitse all oleva kõre julge hüpe üle peegeldava vee, tuues kaasa ootamatuid helivälgatusi, mis kutsuvad kaasa. See on konna ja tiigi vaheline dialoog, äratades endas unustatud mälestusi, avades uksi tulevikku," rääkis Robam uuesti EP-st.

The Ghost in My Frog by Robam

Tuvipoeg – "Ilmselgeltnägija"

Passiivselt juba üle kümne aasta tegutsenud ansambel Tuvipoeg avaldas kolmapäeval debüütalbumi "Kõvad munad", mis on bändi sõnul inspireeritud "elusloodusest, tulnukatest ja vitamiinidest". Pea 16 aastat tagasi keskkoolis alustanud bändi debüütplaadil on laule, mis kirjutatud enam kui 14 aastat tagasi. "Seal on nooruse naiivsust, mõttetühjust ja natuke piinlikkust, aga need lood on meiega kogu selle aja kaasas käinud. Nüüd on hea meel, et ei pea enam kunagi nende salvestamise peale mõtlema," selgitas bändi kitarrist ja laulja August Varustin.

Lisa, Raye ja Doja Cat – "Born Again"

Möödunud aastal Rosaliaga koos tehtud "New Womaniga" aina sügavamale lääne publiku kõrvadesse pugenud K-Popi staar Lisa avaldas uue singli koos Doja Cati ja briti lauljatari Raye'ga. Tais sündinud Lisa tegutses üliedukas Korea tüdrukutebändis Blackpink. "Born Again" on järjekorras kolmas singel 28. veebruaril ilmuvalt albumilt "Alter Ego".

Larry June, 2 Chainz ja The Alchemist – "Generation"

California sumedama räpi esinedaja Larry June andis koos Atlanta träppari 2 Chainziga välja albumi "Life Is Beautiful". Biidid produtseeris June'i tihe koostööpartner ja mõtlikuma hiphopi üks olulisemaid tegijaid The Alchemist.

Lady Gaga – "Abracadabra"

Pühapäeva öösel toimunud Grammyde ajal avaldas Lady Gaga elektroonilise tantsupopi loo koos muusikavideoga, mis jõuab koos kohe varem avaldatud singliga 7. märtsil ilmuvale albumile "Mayhem".

Rema – "Baby (Is it a crime)"

Nigeeria räppar, laulja ja produtsent Rema segab oma viimasel singlil afrobeat'i sisse Sade'd ja tema 1985. aasta lugu "Is it a crime". Nädala alguses kuulutas Rema välja 23 kontserdiga maailmaturnee.

'

Elton John ja Brandi Carlile – "Who Believes In Angels?"

Kolmapäeval andsid kahe peale 16 Grammy auhinda võitnud Elton John ning kantri-folgi artist Brandi Carlile järjekordse ühise singli. "Who Believes In Angels?" on nimilugu artistide 4. aprillil ilmuva ühise albumi nimilugu. Oma panuse annab ka Bernie Taupin, albumi produtseerib Andrew Watt. John ja Carlile hakkasid albumit lindistama 2023. aasta oktoobris Los Angeleses. Plaat tehti nullist valmis 20 päevaga.

Doechii – "Nosebleeds"

Pühapäeva öösel sai Florida räpparist Doechiist kolmas naine, kes võitnud aasta räppalbumi Grammy. Auhinnatseremoonia järel paiskas räppar välja uue loo "Nosebleeds", mis just seda saavutust tähistab.

Anitta – "Romeo"

Brasiiliast pärit brazilian funk'i ja reggeatoni staar Anitta, kes teeb kaasa ka The Weekndi möödunud nädalal ilmunud albumil, andis välja hispaaniakeelse singli "Romeo". Anittast on valmimas ka Netflixi toodetud dokumentaalfilm "Larissa: The Other Side of Anitta".

Tommy Richman – "Actin Up"

Möödunud aastal looga "Million Dollar Baby" eikusagil välja hüpanud Tommy Richman alustab aastat uue looga. Kuigi Richmani teine album "Coyote" ilmus alles 27. septembril, siis oodatud-soovitud hoogu see sisse ei saanud.

James Bay ja Jon Batiste – "Sunshine In The Room"

Briti laulja ja laulukirjutaja kutsus uuele heatuju-singlile appi seitsme Grammy ja ühe Oscariga pärjatud muusiku Jon Batiste'i.

Kuula kõiki lugusid siit: