Plaadifirma Glitch Please avaldas Eesti eksperimentaalmuusika kogumiku "Tere"

13. märtsil ilmus Eesti glitch-muusika kogumik "Tere", millel on esindatud 11 eksperimentaalartisti erinevatest põlvkondadest.

Eesti eksperimentaalmuusika leibel ning artistikollektiiv Glitch Please avaldas 13. märtsil kohalikku glitch-muusika skenet tutvustava kogumikalbumi "Tere", mis sisaldab eklektilist segu nii uutelt kui ka juba tuntud elektroonilise eksperimentaalmuusika artistidelt.

Albumi pealkiri "Tere" toimib nii tervituse kui ka kutsena – nii kohaliku helimaastiku kui ka laiema, üha areneva eksperimentaalmuusika maailma uurimiseks. Igaüks albumile valitud Eesti artistidest esindab eripärast lähenemist glitch-žanrile.

Oma panuse kogumikule on andnud Kiwanoid, V4R1, Stray, Wondering O, Art imitation, !!ii, Oudeis, Kuiv.wav, Gatesleeper ja Ill. Kõik lood on varem avaldamata, sh ka kogumiku nimi- ja avalugu, Olev Muska 1986. aastast pärit "Tere".

""Tere" on ootamatuste ja tõrgete esiletoomine – peegeldus sellest, kui mitmekesised võivad helimaastikud olla," selgitas albumi kuraator ja Glitch Please'i koordinaator Karl Korts. "See on vestlus artistide, žanrite ja isegi aja enda vahel ning kutsub kuulajaid omaks võtma nii kaose kui ka heli ilu."

""Tere" esitab väljakutse tavapärastele struktuuridele, see on album neile, kes soovivad vabaneda tavapärasest ja sukelduda pea ees kaardistamata helidesse. Kuulata saab ainulaadset sulamit glitch'ist ja ambient'ist industriaalsete helide ja mürani. Hõlmates laia valikut helilisi tekstuure, luuakse kuulamiskogemus, mis on erinev kõigest senikuuldust," kommenteeris kogumikul esindatud multikunstnik Kiwanoid.

Plaadifirma Glitch Please nimetab oma kestvaks missiooniks nihutada eksperimentaalse muusika piire ja tagada, et kohalik produktsioon jõuaks järjepidevate ja kvaliteetsete väljalasete kaudu ülemaailmse publikuni.