Uue muusika reede: Lady Gaga, Noep, Dua Lipa, David Guetta

KSK – "Jälgi tantsu"

Varem Kusikute nime all tegutsenud Soundcloudi-räpi trio tegutseb taas KSK nime all. "Jälgi tantsu" on Ekku, Arengu ja Väikse Tiksu esimene lugu peagi ilmuvalt mixtape'ilt "Hoolduspakett".

Noep ja Nagy Bögö – "Kodu poole"

Noep avaldab 14. märtsil albumi "Folktonic II (baile folk)", mis on järg 2021. aastal ilmunud folktronica-albumile "Folktonic". Esimene singel on uusversioon Viljandi ansambli Nagy Bögö 2017. aasta loost "Kodu poole, kulla poole".

Madison Mars – "Night Train"

Pärnust pärit produtsent ja DJ Madison Mars avaldas sireenide-rohke uue house'i loo "Night Train".

Midnight May – "For Estonia/kajakas"

Kohalik duo Midnight May ehk Carlotta Põdra ja Tanel Siimann avaldasid vabariigi aastapäeval duubelsingli "For Ukraine/For Estonia". Esimene neist valmis koostöös Ukraina sõjapõgenikega.

VK – "Ülestuult"

VK uus singel on räppari tavapärasema minekuga võrreldes rokisem, miks mitte terminaatorilik ballaad, milleks VK sai inspiratsiooni meremeeste uskumusest, et vilistades tõuseb tuul. "See on pööratud tähendusse, kus vilistamine kutsub esile tüli ja kurja. Lugu räägib inimesest, kes ei suuda teisega rahu leida, vaid tunneb vajadust pidevalt vaidlusi algatada, sest nii on lihtsam," selgitas artist ise.

Car Seat Headrest – "Gethsemane"

Will Toledo juhitud Seattle'i rokkansambel Car Seat Headrest valmistub oma 13. albumi, "The Scholars" ilmumiseks. Iga lugu 2. mail ilmuvalt albumilt keskendub ühele inimesele, kes kas õpib või töötab fiktsionaalse Parnassuse ülikooli juures. 10-minutiline esiksingel "Gethsemane" räägib meditsiinitudeng Rosast, kes kasutab oma salajast võimet ja ammutab endasse surnud patsiendi valu ning seeläbi ta ellu äratab.

Jennie ja Dua Lipa – "Handlebars"

Kui möödunud nädalal avaldas sooloalbumi Lisa, siis nüüd on kord järgmise K-popi tüdrukutebändi Blackpinki liikme käes. Lõuna-Korea lauljatari soolodebüüt kannab nime "Ruby" ning lisaks Dua Lipale teevad kaasa ka Doechii, Dominic Fike, Childish Gambino ja Kali Uchis.

Yaeji – "Pondeggi"

Ameerika-Korea päritolu laulja, DJ ja produtsent Yaeji, kes aasta alguses tegi kaasa T-Paini singlil "Believe In Ya", naaseb tuttavamale pinnasele ja segab värskel soolosinglil moodsat pop-elektroonikat hiphopiga.

Finn Wolfhard – "Choose the latter"

Netflixi menusarja "Stranger Things" üks lapstähtedest, kes tänaseks on juba 22-aastane, avaldab sel aastal oma debüütalbumi "Happy Birthday". "Choose the latter" on esimene indie-popine suutäis albumilt, mis sündis Wolfhardi endale seatud väljakutsest kirjutada 2022. aastal 50 lugu.

Lady Gaga ja Gesaffelstein – "Killah"

Reedel ilmus Lady Gaga seitsmes stuudioalbum "Mayhem". Albumilt leiab 14 lugu, nende hulgas ka Spotifys kõige kiiremini kahe miljardi kuulamiseni jõudnud duett "Die With A Smile" Bruno Marsiga.

Lancey Foux – "Dance On Me"

2023. aasta lõpus ka Tallinnas esinenud briti räpi digitaalne uuendaja Lancey Foux selle aasta kolmas singel, mille Foux lükkab sisse eriti sumeda digi-soul'i käigu.

Doechii – "Anxiety"

Äsja aasta räppalbumi Grammyga pärjatud Doechii ei istu jõude, vaid andis välja järjekordse singli, mis on umbes kuu aja jooksul oma teine. Värskel singlil räpib ja laulab ameeriklanna Gotye megahiti "Somebody that i used to know" instrumentaalil.

Dolly Parton – "If You Hadn't Been There"

Sel nädalal teatas kantrilegend Parton, et 83-aastaselt lahkus tema abikaasa Carl Dean, kellega naine oli abielus 58 aastat. Reedel avaldas Parton armastus-ballaadi, mille sisu on selgelt pühendatud juhuslikult äsja lahkunud Deanile. Juhuslikult sellepärast, et laul ei ole kirjutatud sel nädalal, vaid on lõpulugu muusikalis "Hello, I'm Dolly", mis jõuab peaegi Broadwayle.

David Guetta ja Sia – "Beautiful people"

Sel nädalal Tallinna lauluväljaku kontserdi välja kuulutanud prantsuse produtsent ja DJ David Guetta andis vahelduseks välja uue loo, mis pole vahelduseks kaver mõnest vanemast hirmsasti unustamist väärivast hitist. Küll aga tunneb Sia salmides ära viiteid tema enda suurimatele hittidele.

Kuula kõiki lugusid siit: