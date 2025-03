Uue muusika reede: Frankie Animal, Playboi Carti, Sugababes, Neuronphase jt

Frankie Animal on tagasi, debüütsingel Sandra Sillamaa uuelt duolt Sadu, Pur Mudd avaldas loo, mis ei ole kaver, Sugababes otsib uut jalgealust, tagasi on ka Haim ning peale pikka ootamist saabus uus albumitäis Playboi Carti muusikat.

Neuronphase – "Rhythm"

Eesti elektroonilise tantsumuusika produtsent Neuronphase ehk Anti Aaver avaldas kolmapäeval uue nelja looga EP "Doing What We Love".

Doing What We Love EP by neuronphase

Sadu – "Mustrid"

Neljapäeval nägi ilmavalgust Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liivi duo Sadu debüütsingel "Mustrid". Duo soovis muusikat kirjutada produtsentidega, kes pole ainiti seotud folgi- ja maailmamuusikaga, ja nii valmis Sadu esimene singel produtsent Frederik Küütsi abiga.

Riste ja Meisterjaan – "Tõde Ja Tegu"

Luuletaja, muusik, laulja ja nüüd ka etendaja Riste Sofie Käär andis välja ühise singli Meisterjaaniga. Lisaks Käärile ja Meisterjaanile on loo autorite hulka märgitud ka Kalli Talonpoika.

South of Savoy – "Better Days"

South of Savoy andis veel enne 21. märtsil ilmuvat debüütalbumit välja viimase singli, millel tullakse sõbrapäeval ilmunud armastuslauludega võrreldes tagasi rokenrollisema ja bluusisema saundi juurde.

Duo Ruut – "Udu"

Möödunud aastal 37 väliskontserti andnud Duo Ruudu uus lugu räägib udusest talvehommikust, mil külm võtab kõik oma teel. Muusika on kirjutanud Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi ise ning loo sõnad tuginevad pärimustekstidel. "Viimased paar aastat oleme veetnud lugematuid tunde stuudios, otsides uusi helisid, uurides pärimustekste ning salvestades oma uusi ideid. Oleme avastanud ikka sellest ühest ja samast kandlest, aga ka iseendast hulganisti uusi kihte ning ootame pikisilmi, et loodut maailmaga jagada," rääkis duo.

Luka – "Newphoria 2"

Juba 2012. aastal debüütalbumi "Seventeen" välja andnud, kuid vahepeal kümne-aastasele loomingupausile läinud Luka ehk Meelika Lukner tuli möödunud suvel tagasi albumiga "Lukalike" ning on ka sel aastal jaganud kuulajatega kahte singlit. Viimane neist, "Newphoria 2" astub kuskil hüper- ja elektropopi vahel, suund, mida Luka kavatseb jätkata ka veel teadmata ajal ilmuval EP-l või albumil.

Frankie Animal – "You, i need you"

Frankie Animal on pärast 2022. aasta albumit "Party Alone" tagasi uue singliga, mille autorid on Jan-Christopher Soovik, Jonas Kaarnamets ja Marie Vaigla. RnB- või DnB-liku vokaalsämpli ümber tiirleb magus indie-pop koos Vaigla liiga heade vokaalidega, mida kuuleme, samuti, liiga harva. "See on pealtnäha lõbus ja kerge suvine poplugu, kuid esitab endas ka küsimusi nagu keda ja kas me neid päriselt vajame, kas me oleme suhetes kinni jäänud oma harjumustesse. /.../ Lugu sündis meile omaselt suvises bändilaagris, kus olemasolevale fraasile "you, i need you" hakkasime muud elu ümber ehitama", sõnas bändi solist Marie Vaigla.

Inger – "Tantsin iseendaga"

Inger avaldas oma 26. sünnipäeva puhul loo eesootavalt albumilt. Laul on kirjutatud koos Steven Ilvese, Reti Ann Niimanni ja Frank Pintsaarega. "Kuna me kõik käime elus läbi teekonda enese armastamiseni, siis tekkis lüürikaga kohene klikk — sõnad joonistusid paberile justkui iseenesest," sõnab INGER.

Heleza – "Kaardimaja"

Heleza selle aasta esimene singel. Romantilis-melanhoolne DnB-laul valmis koos produtsent Steven Ilvesega.

Margiiela, Eik, Pluuto ja Maria Kallastu – "Payback"

Esmaspäeval andis räppar Margiiela plaadifirma Legendaarne alt välja esimese sooloalbumi "Ilus päeva surra". 19 minutit kestva plaadi peal on kaheksa lugu, mille peal Margiiela tegeleb otse ja ausalt oma vaimse tervisega. Lisaks külalistele lool "Payback" teevad albumil kaasa ka Lil Till, Dew8 ja Otto Suits.

Alonette – "True North"

Seni kollektiivides Alfa Collective ja TamTam Duo jazz'i-uuendajana silma jäänud Anett Tamm andis artistinime Alonette alt välja nüüd hoopis terve albumijagu idealistlikku ja romantilist popmuusikat.

Pur Mudd – "Kadunud teel"

Iga mõne aja tagant tuletab Pur Mudd meelde, et nad ei ole ikkagi päris kaverbänd, vaid suudavad ka ise täitsa uut muusikat teha. "Lugu räägib erinevatest perspektiividest – kuidas me näeme olukordi, teisi inimesi ja elu tervikuna. Näiteks kui vaadata oma elu kõrgemalt, pealtvaates – kas see aitaks näha asju selgemalt ja liikuda edasi, kui tunneme end kuskile kinni jäänuna?" kirjeldavad bändiliikmed Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus loo tausta.

Haim – "Relationships"

Los Angelese õdede-bänd on veidi üle kolme-aastast pausi tagasi esimese singliga. Suvine-siidine poprokk lugu peaks olema esimene veel nimetult neljandalt albumilt. Haimi viimane album "Women In Music Pt III" ilmus 2020. aasta suvel ja pälvis 2021. aasta Grammydel ka aasta albumi nominatsiooni.

Playboi Carti – "Pop Out"

Peale mitmeid murtuid lubadusi ilmus 14. märtsil lõpuks Playboi Carti album "Music", mis alguses pidi kandma nime "I Am Music", sõnum, mida võib praegu lugeda albumikaanel. Albumil on 30 lugu, mis kestavad kokku üks tund ja 16 minutit ning külaliste seas leiab ka Kendrick Lamari.

Sugababes – "Jungle"

2022. aastal pooleli jäänud albumi välja andnud ja 2023. aastal comeback-singliga nostalgialaeval möödunud suvel toimunud Glastonbury festivalile esinema seilanud Sugababes, kelle etteaste tekitas publiku tunglemise tõttu ka arvestatavaid probleeme, proovib värske looga "Jungle" ennast nüüd konkreetsemalt tänasesse päeva paigutada.

Calvin Harris – "Smoke The Pain Away"

Ka Calvin Harris ei jäta kantribuumi kasutamata ja andis välja oma karjääri vast kõige veidrama loo. Kantri-erootiliselt kurnatud Harris, keda võib singlikaanel näha, laulab sõrmitsetud kitarri ja puise kastitrummi tagumist meenutava tümpsu peal ka ise, refrääni võtab üle suupillipartii, mis on vast kogu Harrise karjääri kõige küsitavam otsus.

Chappell Roan – "The Giver"

Ka eelmisel aastal popmuusika suurimale areenile lennanud Ameerika laulja ja laulukirjutaja Chappell Roan rändab uue singliga kantriradadel. "Kantrimuusikal on minu südames eriline koht. Kuulasin seda üles kasvades igal hommikul ja pärastlõunal koolibussiga sõites, see tiirles mu ümber lõkke ääres, toidupoes ja karaokebaarides," rääkis Roan.

Lil Nas X – "Hotbox"

Lil Nas X alustas oma teise täispika albumi promoga juba üle aasta tagasi, aga, tõesti, vähemalt mina ei suutnud ühelgi moel endale meenutada, kuidas kõlasid need kolm singlit aastast 2024. Nüüd on Lil Nas X võtnud uue lähenemisnurga ja tundub, et album "Dreamboy" jõuab välja hoopis erinevasse kohta sellest, kuhu seda oli juhtimas näiteks lugu "J Christ" möödunud aastast. Sel nädalal avaldas Lil Nas neli singlit – "Dreamboy", "Big Dummy!", "Swish" ja nüüd "Hotbox", mille produtsentide hulgas, vaatamata väga selgetele muusikalistele vihjetele, Pharrelli ega The Neptunesi pole.

Selena Gomez ja Benny Blanco – "Sunset Blvd"

Järjekorras juba kolmas singel Selena Gomeze ja tema produtsendist elukaaslase Benny Blanco järgmisel reedel ilmuvalt albumilt. Süntpopise "Sunset Blvd" peal võtavad Gomez ja Blanco esituses ja meloodias otseühenduse ka Lana Del Rey ja Taylor Swifti muusikaga.