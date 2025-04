Uue muusika reede: Night Tapes, Ed Sheeran, Clicherik ja Mäx, Miley Cyrus

Clicherik ja Mäx – "Keerleb"

Hiljuti Universal Music Estoniaga plaadilepingu sõlminud Clicherik ja Mäx avaldas värske loo "Keerleb". Vahepeal sooloprojektidega tegelenud Clicheriku ja Mäxi sõnul tõmbab uus lugu joone alla ühele ajastule nende karjääris. "Me olime aastal 2019 alustades 17- ja 18-aastased kelod, ootamatult pidime seljatama teismeelu ja kütma oma karjääris suuri tegusid. Veits selline tunne, nagu oleks osa nooruspõlvest elamata jätnud, aga samas justkui oleme saanud elada elu, mida täna mõistavad vaid mõned meievanused noored. Lugu tähistabki seda ajakulgu ja tänulikkust selle ümber," rääkisid nad.

Heleenyum – "Lady"

Seni peamiselt jungle'it popmuusikaga seganud Heleenyum toob uuel singlil mängu ka RnB' ja soul'i. Heleenyum ütles, et loo sõnum on hoiatav. "Olge oma soovidega ettevaatlikud, sest need võivad täituda. Enne, kui unistada millestki metsikust, tasuks järele mõelda, sest see võib sind sutsata, või hullemal juhul üldse rivist välja lüüa."

Lu!k – "Best version of me"

Esmaspäeval avaldas debüütsingli Lu!k (Luik), kodanikunimega Kristjan Luik, kes osales hiljuti telesaates "Täheks sündinud". Ennast nimetab Lu!k pop-fusion artistiks, kes tõstab oma muusikas esile maailma probleemid, vaimse tervise ja ausad vestlused.

Glow ja Pološywa – "Love"

Austria produtsent Gl:ow ja Eesti artist Pološywa andsid välja ühise house singli "Love". Lugu sündis Viinis, kus Pološywa tegutseb.

Night Tapes – "Babygirl (like no1 else)

Iris Vesiku Eesti-UK ansambel Night Tapes avaldas reedel uue trip hop mõjudega singli. "Ausalt öeldes on see lugu sisuliselt müsteerium ka minu enda jaoks. Siin on palju ruumi interpretatsiooniks. Minu jaoks on sellel lool kindel tunnetus ja energia, mis on omane kontrollimisele ja omamisele – öelda õigel ajal, mida sa vajad. Teisel momendil, balansist väljas olles võib see olla destruktiivne," kommenteeris loo autor ja bändiliige Iiris Vesik.

Rainer Ild ja Sanni – "Can not be your hero"

Rainer Ildi viimane singel maikuus ilmuvalt albumilt "Kaoss". Värskes loos teeb kaasa ka muusik ja vokalist Lisann Aljaste ehk Sanni, kes tegutseb ka bändis Silkly Steps. "See singel on järjekordne katsetus muusika piiridega - isegi AI ei osanud mulle täpselt öelda, mis žanr see on." Filmisime muusikavideo kaameraga aastast 1998," kommenteeris Ild.

V4r1 – "Moth"

Eesti elektroonilise muusika artist V4r1 ehk Vari (kodanikunimega Sander Saarmets) avaldas koostöös plaadifirmaga Glitch Please värske topeltsingli "Moth / Mellite". "Tegemist ei ole traditsioonilise EP-ga – "Moth / Mellite" on kahe loo dialoog, kus vastandlikud meeleolud omavahel põimuvad. "Moth" mõjub melanhoolselt ja tumedalt, samas kui "Mellite" pulbitseb peaaegu ekstaatilisest energiast," kirjeldas Saarmets oma loomingut.

Sten-Olle – "Kehv keha"

Uus singel "Kehv keha" on esimene singel Sten-Olle sügisel ilmuvalt samanimeliselt plaadilt. ""Rannahooaja lähenedes on ehk õige aeg meelde tuletada, et sinu keha on kõige igavam osa sinust. Sinus on ülipalju lahedaid ja põnevaid ja pisarateni ilusaid aspekte, seega keskendume nendele. Sa oled väga ilus," sõnas artist.

Shelton San – "Heaven's Embrace"

Shelton Sani teine singel sel kevadel saabuvalt albumilt "Wilderness Follows". Vokaal ja kitarr Valter Nõmme, basskitarr Andreas Johandi ja trummid Raul Ilvest. Salvestas, miksis ja masterdas Magnus Andre.

Heaven's Embrace by Shelton San

Pille-Rite Rei, Pilvi Karu ja Jaan Jaanson – "Las ma laulan"

Kolmik Rei, Karu ja Jaanson avaldas 12-palalise albumi "Müriaadid", millel bänd soovib kajastada tundemaastikke läbi emakeelse luule. Albumi produtseeris Ahto Abner, lihvis ja salvestas Peeter Salmela.

Surekoer – "Viis"

Surekoer ehk Gert Laanemets avaldas viie insturmentaalpalaga lühialbumi ehk beattape'i. Lood on valminud viimase paari aasta jooksul ja autor ise nimetab sündinud kogumikku ühe muusikategemise etapi kokkuvõtteks.

Pinkpantheress – "Tonight"

Briti tantsumuusika mõjutustega hüperpopi artist Pinkpantheress avaldas selle aasta esimese singli. "Tonight" on laulja ja produtsendi teine singel pärast 2023. aastal ilmunud teist albumit, millelt pärineb ka Pinkpantheressi megahitt "Boy's a liar Pt. 2".

Skrillex – "Spitfire"

Ameerika produtsent ja DJ Skrillex avaldas 1. aprillil võrdlemisi üllatuslikult albumi "F*ck u Skrillex you think ur Andy Warhol but ur not!! <3" ehk eesti keeles "Käi p*rse Skrillex sa arvad et sa oled Andy Warhol aga sa ei ole!". Albumil on 34 lugu, mis kestavad kokku vaid veidi vähem kui 47 minutit. Lood jooksevad omavahel kokku nagu eklektiline DJ-sett.

Black Country, New Road – "Mary"

Briti bänd Black Country, New Road avaldas oma kolmanda albumi "Forever Howlong", mis järgneb nende väga kiidetud albumile "Ants From Up There".

Miley Cyrus – "End of The World"

Miley Cyrus avaldas esimesed kolm lugu 30. mail ilmuvalt albumilt "Something Beautiful", sealhulgas kergelt psühhedeelne ja diskone poprokk singel "End of The World". Albumi kõrvale ilmub juunis ka samanimeline muusikafilm.

Ed Sheeran – "Azizam"

Ed Sheeran avaldas oma karjääri kõige gruuvima singli, mille põhjast kostub läbi parajalt ka Michael Jacksoni hitti "The way you make me feel". Loo pealkirjaks saanud azizam tähendab pärsia või farsi keeles "mu arm" või "kullake". Laul sündis koos Iraani juurtega Rootsi produtsendi Ilya Salmanzadeh, kes on kõige rohkem teinud koostööd Ariana Grandega. Uus singel jõuab albumile "Play", mis kõlab Sheerani sõnult hoogsamalt ja rõõmsamalt kui tema eelmised.

