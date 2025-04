Uue muusika reede: An-Marlen, Anett, Yasmyn, Lana Del Rey, Arcade Fire, Pulp

An-Marlen – "Peegel"

An-Marleni uue singli autorid on Frederik Mustonen, Hyrr Innokent Vainola, Kristjan Jakobson ja Markus Palo. ""Peegel" on jutustus tunnetest, et kumb siis mulle tegelikult peeglisse vaadates otsa vaatab - Ingel või An-Marlen," selgitas An-Marlen laulu tagamaid. "Lugu sündis Boipepperoniga jaanuaris ühe esinemise proovis. Sõnad olid mul mingil kujul juba ammu üles kirjutatud, aga ootasid oma aega. Meil tuli omavahel jutuks minu lemmikmultikas "Lumivalgeke" ja sealt see lumepall veerema läks."

Raul Ojamaa – "We Miss U"

Muusika loomise aluseks oli eriline klaasikonteiner, mis salvestas kuu aja jooksul helisid, mis tulid klaaspakendeid konteinerisse viinud inimestelt. "See lugu sündis helidest, mis sümboliseerivad purunemist, kuid mitte lõppu, vaid uut algust. Klaas võib puruneda, aga seda saab taas kasutada. Just see idee inspireeris mind looma midagi õhulist, läbipaistvat ja liigutavat," kirjeldas Raul Ojamaa.

Anett – "Glass Half Full"

"Glass Half Full" loo kirjutas Anett koos kahe Soome laulukirjutaja Anniina Kivelä ja Aleksi Wiklundiga. Oma panuse loo seadmisel andsid ka Tobias Tammearu ja Frederik Küüts. Uus lugu on avaldatud topeltsinglina, pala ilmus koos detsembris Aneti Kultuurikatla soolokontserdil kõlanud ja salvestatud live-versiooniga. ""Glass Half Full" räägib sellest, kuidas jääda truuks iseendale maailmas, mis kipub kiirelt kritiseerima ja enesekindlust kõikuma lööma. Usalda alati oma sisetunnet ja lase lahti kõigest, mida sa ei saa kontrollida," selgitas Anett.

Yasmyn – "Addiction"

Värske singel "Addiction" on Yasmyni esimene lugu muusikaagentuuri Maison Beast Entertainment alt. ""Addiction" räägib sellest joovastavast tõmbest millegi – või kellegi – poole, kellest sa tead, et peaksid eemale hoidma, aga ei suuda. See on toores, ehe ja tabab täpselt seda hetke, kui iha võtab mõistuse üle. Me kõik oleme seal olnud – ajades taga tunnet, mis on liiga hea, et lõpetada," selgitas Yasmyn.

Jondog – "Had Enough"

Jon Mikiver ehk Jondog avaldas uue singli "Had Enough", mille laulis sisse hiljutisel Mehhiko surfireisil. "Lugu on otsekohene ja karjuv hoop, mille üleskutsuv sõnum on vahelduseks igapäevase tehnoloogiast lähtuva rutiini murdmine ja tõeliselt olulise ehk iseendaga ühenduse loomine. Loo salvestamisel olid abiks Magnus Andre ja Markko "Linnu" Reinberg. Vokaali laulsin sisse Mehhikos, kui ehitasime Linnuga riidekappi tekkide ja traadist kardinapuuga laulmiskabineti," rääkis Jon Mikiver.

Penza Penza – "Hang Loose!"

Multiinstrumentalist ja helilooja Misha Panfilov andis enda kollektiiviga Penza Penza välja uue albumi "Hang Loose! I Got Dem Ol' Surfer Bloos...", kus kuuleb just seda, mida nimi lubab: nii surf rock'i kui ka mürast blues'i.

Lexsoul Dancemachine – "It's Over"

Ansambel Lexsoul Dancemachine andis välja uue singli "It's Over", juhatades sellega sisse värske albumi "Lex Is More", mis jõuab kuulajate ette 1. mail. Loole valmis ka muusikavideo, mille autor on Rasmus Lill.

Erki Pärnoja & Anna Kaneelina – "Horizon"

Erki Pärnoja avaldas Poola-Eesti-Tšehhi koostöös valminud noortefilmi "Veepidu" originaalmuusika. Filmi tunnuslugu "Horizon" esitab Anna Kaneelina. "Kogu protsessi vältel oli nii minu kui ka režissöör Justyna Mytniki soov, et ma jääksin iseendaks ja järgiksin oma loomingulist vaistu. See oli võimalik ainult tänu usaldusele, mis valitses helilooja ja režissööri vahel. Tiimina leidsime uusi ja endalegi ootamatuid lahendusi," ütles Pärnoja.

Kaschalot – "Fluorish"

Instrumentaalne math-rock'i kvartett Kaschalot andis välja oma uue albumi "Anemoia" Esialgu kavandas bänd uut albumit kui midagi õhulist ja muretut, kuid meie aja sündmused kujundasid selle meeleolu.

Stella – "Kivi Paber Käärid"

Mitmetel laulukonkurssidel edukalt osalenud Stella värske lugu "Kivi Paber Käärid" valmis koostöös Allan Kasukiga. ""Kivi Paber Käärid" on elurõõmu ja positiivsusega nakatunud lugu, mis räägib ülemõtlemisest lahti laskmisest ja juhusele võimaluse andmisest. Võib-olla just see ongi hea, et me ei saa alati ise valikuid teha ja mõni asi lihtsalt juhtub vastu meie tahtmist," ütles Stella.

Lana Del Rey – "Henry, Come On"

Värske singel "Henry, Come On" on esimene Lana del Rey uus materjal pärast 2023. aastal ilmunud albumit "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Tänavu 21. mail peaks artisti enda sõnul ilmuma ka tema järgmine album "The Right Person Will Stay".

Arcade Fire – "Year of the Snake"

Ansambel Arcade Fire 9. mail välja uue albumi "The Pink Elephant", mis on nende esimene kauamängiv alates 2022. aastast, kui bändi ninameest Win Butlerit süüdistati seksuaalses väärkohtlemises. See on ka esimene album ilma Will Butlerita, kes lahkus 2022. aastal bändist.

Pulp – "Spike Island"

Vaatamata sellele, et vahepealsete aastate jooksul on Pulp mitu korda uuesti kokku tulnud, siis on tänavu juunis Rough Trade'i alt ilmuv album "More" nende esimene kauamängiv alates 2001. aastast. Bändi liider Jarvis Cocker kinnitas pressiteates, et album salvestati mullu novembris kolme nädalaga. "See on kõige kiirem aeg, millega üks Pulpi album on salvestatud," selgitas ta.

Bon Iver – "From"

Värske album "Sabla, Fable" on jätk Bon Iveri mullu ilmunud lühiplaadile "Sable", uuel plaadil löövad teiste seas kaasa Dijon, Flock of Dimes ja Danielle Haim. Viimati andis Bon Iver täispika albumi välja 2019. aastal, Värske, järjekorras viienda plaadi andis välja plaadifirma Jagjaguwar.

Stereolab – "Aerial Troubles"

23. mail annab ansambel Stereolab välja oma esimese uue albumi 15 aasta jooksul. Värske kauamängiva "Instant Holograms on Metal Film" juhatab sisse lugu "Aerial Troubles", uue pala muusikavideo on teinud Laurent Askienazy.

Kuula kõiki lugusid: