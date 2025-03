Uue muusika reede: Florian Wahl, Ariana Grande, Kantri Guidu Bänd ja Will Smith

Kantri Guidu Bänd – "Kuimetsa eidekõsõ"

Veebruaris debüütsingliga omajagu huvi äratanud KGB ehk Kantri Guidu Bänd toob kuulajateni järjekordse lo-fi-kantri-indie-poproki loo, mis seekord pühendatud Kuimetsa naistele, kellega androgüünne Kantri Guidu (ma eeldan, et tema on Kantri Guidu) muusikavideos ka tantsu lööb. Nii singlid kui ka tulevane album on salvestatud Tascam Porta Two lintmakile, hiljem digitaliseeritud ja käinud läbi Peeter Salmela stuudio masteri.

Neon Fir – "Sun"

Unistava kitarripopi ansambli andis välja uue singli koos muusikavideoga. "See lugu on testamendiks sellest kui kirglik saab olla põhjamaine inimene," sõnas bändi vokalist Eeva Trei. Neon Firis tegutsevad veel Miina Kullamaa, Kaarel Raud, Paul-Gunnar Loorand ja Karl-Markus Kohv.

Luurel Varas – "Source Companion"

Veidi üle poole aasta tagasi albumi "244 ALF" avaldanud produtsent Luurel Varas andis välja värske viie looga lühialbumi "Nekodancer".

Florian Wahl ja Rahvusooper Estonia Poistekoori Meeskvintett – "FB sõbrad"

Florian Wahl jätkab estraadilainetel, seekord küll vähemalt kuuldavalet ilma AI-ta, ja Estonia kontsertlavastustel ette kantud lugu Facebooki sõbralistist on nüüd kõigile kuulamiseks väljas. Kaasas neljaliikmeline kvintett(?) koosseisus Artjom Pahhomov, Matthias Merelaine, Fred Laansalu ja Silver Robin Marimäe.

Ingra – "Teardrops"

Ingra ehk Ingrid Rabi avaldas uue singli "Teardrops", mille kirjutas koostöös muusikaprodutsendi Ramuel Tafenau ning jazz-bassisti Robert Rebasega. "See laul räägib ajatust igatsusest, läheduse otsimisest ja hetkede ilu hoidmisest, isegi siis kui kõik tundub kauge ning kättesaamatu," rääkis Ingra värskest rokihõngulisest ballaadist.

Reti – "Shake"

Funk Embassy kõige uuem artist Reti ehk Reti Niimann avaldas esimese singli tulevaselt debüütalbumilt. Laulu produtsent on Martin Laksberg. Mulisev-pulbitsev funk-lugu valmis ühe päevaga, stuudiosse mindi algselt teise loo kallal töötama, aga tujumuutus viis Shake'ini.

Johanna Kristina – "Külmavereline kaunitar"

Juba 2018. aastast lugusid avaldanud laulja ja laulukirjutaja Johanna Kristina avaldas esimese loo sel kevadel ilmuvalt debüüt-EP-lt. Loo produtseeris Johanna Kristina koos Taavi Paometsaga, kes vastutas ka miksi ja masteri eest. "Meie kõigi teele satub inimesi, kelle naeratuse taga võib peituda midagi hoopis muud. See laul ongi neile, kes on pidanud õppima ära tundma, kes mängib mängu ja kes on päriselt siiras," kirjeldas laulu tagamaid Johanna Kristina.

Uudo Sepp – "Uued read"

Uudo Sepp rõõmustab kuulajaid uue looga, mis räägib eneseotsingutest, mineviku seljatamisest ja uute peatükkide avamisest elus. Loo valmimisele aitas kaasa Johannes Lõhmus ning muusikavideo valmimisele Sirli Põder.

Perfume Genius – "Capezio"

Sel reedel jõudis kuulajateni ka Perfume Geniuse seitsmes kauamängiv "Glory", mille art pop saab kokku folgi, indie' ning laulja-laulukirjutaja maailmaga.

Eartheater ja Shygirl – "Shark Brain"

Produtsent ja muusik Eartheater avaldas koos andis koos briti laulja ja produtsendi Shygirliga ekperimentaalsema RnB topeltsingli "Shark Brain / Dolphin".

Yung Lean – "Babyface Maniacs"

Rootsi räppar-laulja Yung Lean avaldas järjekordse singli oma eesootavalt albumilt "Jonatan", mis tuksub üllatavalt kammerlikult ja postpungiselt.

Amie Blu – "Swimming in pity"

Laupäeval, 29. märtsil Jacob Banksi soojendusesinejana Tallinnas lavale astuv Londoni laulja ja laulukirjutaja Amie Blue, kes üha enam pead tõstab.

Playboi Carti – "FOMDJ"

Nüüd on ka voogedastuses olemas Playboi Carti hiidalbumi deluxe-versioon "Music - Sorry 4 Da Wait", millel on 30-loolise nimistu otsa lisatud neli lisalugu.

Kali Uchis – "Sunshine and rain"

Kali Uchise soul'ine esiksingel 9. mail ilmuvalt albumilt "Sincerely,". Loo produtsent on Dylan Wiggins, kes on muuhulgas aidanud kirjutada/produtseerida ka näiteks The Weekndi lood "Reminder" ja "Secrets" albumilt "Starboy". "Sincerely," saab olema Uchise kolmas album kolme aasta jooksul.

Kesha – "Yippee-Ki-Yay"

4. juulil ilmub esimene album "." ehk "Period" Kesha enda plaadifirma Kesha Records alt. Lisaks kantri-träpisele uuele loole jõuavad albumile ka möödunud aastal ilmunud peaaegu et eneseirooniline "Joyride" ning kümnendate raadioballaad "Delusional".

Ariana Grande – "Twilight zone"

Ariana Grande andis välja deluxe-versiooni möödunud aasta 8. märtsil ilmunud albumist "Eternal sunshine", olgugi et kolm päeva hiljem, 2024. aasta 11. märtsil ilmus juba "Eternal sunshine (slightly deluxe". Nüüd, 2025. aasta märtsis ilmunud "Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead" pealt leiab ühe uusversiooni ja viis varem ilmumata lugu.

Mumford and Sons – "Caroline"

Kurikuulus briti indie-folgi ansambel Mumford and Sons avaldas pärast seitsme aastat pausi esimese albumi, mis kannab nime "Rushmore".

Will Smith – "You Lookin' For Me"

Näitleja Will Smith andis välja albumijagu uut muusikat. "Based on a True Story" o järgneb 2005. aastal ilmunud "Lost and Foundile". Smithi albumil teevad kaasa Teyana Taylor, Big Sean, Russ, Jaden jt.

