Uue muusika reede: Doja Cat, Jack Harlow, The Boondocks, Jonas Brothers jpt

Roma Vjazemski – "Sauna Belt"

Juba mõnda aega tagasi Londoni plaadifirma Berceuse Heroique alt kassetil ilmunud Eesti elektroonilise muusiku Roma Vjazemski viimane album "Handlebar" on nüüd kättesaadav ka neile, kes kassetist ilma jäid.

The Boondocks – "Jeanette"

Reedel ilmus The Boondocksi viies album "Silver Buzz" ning sellelt anti nädala alguses välja viimane, kolmas singel "Jeanette".

Krys ja M Els – "Missing"

Eesti elektroonilise muusika duo Wateva üks liige Kris Evan Säde avaldas esimese singli sooloartistina Krys. Uus lugu on töötlus Everything But The Girl samanimelisest 90-ndatel ilmunud loost. Loo andis välja plaadifirma Lithuania HQ ja vokaalidel teeb kaasa M Els ehk Merili Käsper.

Maiken G – "Goodness"

Lugu "Goodness" sündis kui Maiken G-le, kes unistas oma muusika väljaandmisest, kingiti stuudiosessioon Andres Kõpperi ja Sander Mölderiga. "See lugu räägib maagilisest hetkest, mida ei taha kuidagi käest lasta, sest reaalsus on lihtsalt nii hea. Hetkest, mil tead, et oled leidnud enda jaoks selle õige, kellega koos olemine on nii lihtne ja loomulik," selgitas lauljatar ise.

Lauri Lest – "Undercurrent"

Elektrooniline muusik ja kunstnik Lauri Lest avaldas nimiloo peagi ilmuvalt stuudioalbumilt "Undercurrents". Singliga koos ilmus ka mikroskoobiga filmitud muusikavideo, mille autor on kunstnik Inessa Saarits.

Such A Vain Endeavour – "Bachelors Handbag"

Tallinnast pärit slacker-roki ansambel Such A Vain Endeavour avaldas reedel oma teise albumi "Did You Really Think It Was A Good Idea?". Muusikaliselt rännatakse soft rock'ist kuni power metal'i soolodeni ja pungist poprokini.

Stefania – "Carry On"

Stefania ehk Stefania Airapetjan, kes on varem osalenud lauluvõistlustel ning laulnud Marek Sadama ning Piret ja Tõnu Laikre laule, avaldas nüüd üle pika aja esimese soolosingli. Lisaks Airapetjanile on loo autoriks ka Andreas Poom.

Vesi Päästab – "Favoriit"

Instrumentaalne rokkbänd Vesi Päästab avaldas esimese singli 17. aprillil ilmuvalt teiselt albumilt. Värske lugu "Favoriit" märgib bändi sõnul uut suunda, kus toores rokisaund muutub julgemaks ja eksperimentaalsemaks.

South of Savoy – "Gimme Power"

Eesti rokkansambel South of Savoy avaldas reedel endanimelise debüütalbumi, millel kuuleb rokenrolli, kantri ja Ameerika lõunaosariikide roots-rokki.

Märten Männiste – "Jään sind ootama"

Esmaspäeval avaldas Märten Männiste oma neljanda singli. Loo produtseeris Sander Sadam, sõnad kirjutas Liis Hainla. Muusikavideo filmiti Türi vallas asuvas maha jäetud Lungu külas.

Jack Harlow ja Doja Cat – "Just Us"

Jack Harlow, kelle läbimurde singel "Whats Poppin" teenis möödunud nädalal välja teemantplaadi ehk singlit on USA-s müüdud 10 miljoni ühiku jagu, avaldas uue singli koos laulja ja räppari Doja Catiga.

Japanese Breakfast – "Honey Water"

Michelle Zauneri juhitud Philadelphia juurtega indie-bänd Japanese Breakfast avaldas avaldas oma neljanda albumi "For Melancholy Brunettes (& sad women)", mis, nagu nimest võib aimata, on seni bändi kõige rahulikum ja folgisem.

Greentea Peng – "Whatcha Mean"

Londonist pärit laulja ja räppar Greentea Peng avaldas reedel oma teise albumi "Tell Dem It's Sunny", millel segab rabedama soul'i sekka ka eksperimentaalsema hiphoppi, jungle'it ja industriaalsemat saundi.

Jonas Brothers – "Love Me To Heaven"

Disney Channelist ka paljude inimeste täiskasvanuikka kaasa tulnud vendade bänd tähistab uue 80-ndate hõngulise poprokk-singliga 20 tegutsemisaasta täitumist. Pühapäeval tähistatakse ümmargust numbrit ka New Jerseys toimuva Jonasconiga.