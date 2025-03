Nädala album. Mida teha, kui sul ei ole ühtegi originaalset ideed?

Nädala album "I Said I Love You First" (Interscope) 5/10

Jah, mida teha kui sul ei ole ühtegi ideed? Kui arvate, et terve albumi täis muusikat on sellise juhul üks asi, mida kindlasti ei peaks tegema, siis te eksite. Asi on lihtne ja loogiline – siis tuleb teha nii nagu teised. Ja teha just nimelt terve albumi täis muusikat. Sellele järeldusele jõudsid sujuvalt ka elukaaslased Selena Gomez ja megaprodutsent Benny Blanco, kui oma ühist albumit kirjutama hakkasid.

Ainult et nad ei suutnud ära otsustada, kelle järgi tegutseda, nii et haarasid kohe kamaluga ja parodeerivad "I Said I Love You First" peal nii Ariana Grandet, Taylor Swifti, eriti otseselt aga Lana del Reyd ja Charli xcx-i. Koos The Mariasega tehakse ka stiilipuhas The Mariase lugu. Seda bingot võib igaüks omaette veel mängida ja loetelut kindlasti täiendada.

Ja ma ei räägi siin inspiratsiooni ammutamisest või aupaklikust viitamisest, vaid sõna parodeerimine sai eespool ikkagi teadlikult valitud, kuulake kasvõi lugu "Bluest flame", mis ei ole Charli xcx-i lugu:

Aga kas Gomeze ja Blanco paroodianumbrid on õnnestusid ka? Nii ja naa. Lana Del Rey kaverid on paratamatult rohkem või vähem nakatavad, sest noh, Lana Del Rey meloodiad ongi head, isegi kui keegi neid taastoodab. Süntpopi-Lanat, kes kõlab loos "Sunset Blvd", võiks ju mingis paralleeluniversumis katsetada ka Lana ise, aga reaalset vajadust või põhjust selleks muidugi ei ole.

Olgugi et ekraanil võib Gomeze pidetu olemine muunduda mingisuguseks omamoodi veidruseks või isikupäraks, siis stuudiolindistustes jääb see pigem ikkagi pidetuseks. Aga see võib ka maitse asi olla. Lauluhäält kui sellist Gomezel kindlasti ei ole, ta hääl on üldse huvitaval kombel samaaegselt väga äratuntav ja täiesti anonüümne, aga kellelegi võivad jällegi tema üliõhukesed ja kergelt hingeldavad esitused väga meeltmööda olla. Ja mingite digitaalsete efektide mõjul või õigete produktsioonivalikute kohal on need tõesti mõnusalt veidrad, aga järgmine hetk hõljuvad jälle eikusagil. Gomez tuleb lihtsalt kuhugi õigesse nišši liigutada, kus ta ebamäärasus särada saaks. Blanco küüniline minimalism kipub seda tuhmistama.

Kui mulle tuleks keegi tänaval vastu ja ütleks, et Benny Blanco on põhimõtteliselt rahvusvahelisel skaalal tegutsev kurjategija, nii nagu ikka vahel tänaval öeldakse, siis ma jääksin esialgu apaatseks, ehk isegi annaks teisele inimesele näoilmega aimu, et nüüd ta küll natukene liialdab, aga sisimas, mõeldes kõigele sellele, mida on tulnud Blanco pärast läbi elada, peaksin nõustuma.

Blanco on inimene, kelle pärast me oleme pidanud viimased 15 aastat (kuigi viimased aastad on päris vaiksed olnud, ptüi-ptüi-ptüi) taluma näiteks Maroon 5-i, sest Blanco on üks meestest, kes aitas teha looga "Moves like Jagger" Maroon 5-st (põhimõtteliselt) Adam Lamberti sooloprojekti. Järgnesid hitid "Payphone", "Don't Wanna Know" ja "Animals" ja siis seda mäest alla veerevat rändrahnu enam peatada ei saanud, kuigi Blanco ise sellelt maha hüppas. (Maroon 5 avaldas viimati kuue aasta jooksul avaldanud ühe ebaõnnestunud singli, aga on Spotifys 63 miljoni igakuise kuulajaga 24. kõige kuulatum artist/bänd. Lihtsalt et te teaks.)

Lisaks leiab Blanco kirjutatud-produtseeritud lugude hulgast veel hiiglaslikud mega-giga-hitid nagu Ed Sheerani "Perfect", Justin Bieberi "Love Yourself", Rihanna "Diamonds", Kesha "TikTok", Shawn Mendesi "Senorita", Katy Perry "I Kissed A Girl" ja "Teenage Dream", Taio Cruzi "Dynamite" jne jne jne. Tema koostööde loetelu on meeletult pikk. Sealt leiab veel tegelikult ka SZA, The Weekndi, Kanye Westi, FKA Twigsi, Jessie Ware'i.

Kõiki neid hitte muidugi ei tohi Blanco kuritegevusalasele CV-le kanda, aga paljude puhul lihtsalt ei jää muud varianti. Midagi pole teha, Blanco on otsesemalt või kaudsemalt üks nendest meestest, kelle pärast paljud muusikasõbrad ei suuda popmuusikat tõsiselt võtta ja ei vaevu sellele võimalustki andma. Tema koostööde loetelu on meeletult pikk ja sealt leiab veel tegelikult ka SZA, The Weekndi, Kanye Westi, FKA Twigsi, Jessie Ware'i. Hiti anatoomia on mehel igal juhul selge. Billboardi edetabelisse on ta esikohalugusid kirjutanud tervelt 29.

Gomezega koos tehtud albumil jääb ta ainsaks kuriteoks ehk loomevargus, midagi nii hirmsat nagu mõned näited eelnenud loetelus siit igatahes ei leia. Aga parodeerimine, nii paljude ideede laenamine ja matkimine on veidi loogilisem tulem, kui arvestada, et suur osa Blanco karjäärist on seisnenud kõige laiema ühise nimetaja leidmises ja selle sama ühise nimetaja kirurgilises ümber kalibreerimises vastavalt artistile. See "X-faktor" tuleb kokku panna väga paljude erinevate saundide, suundade, artistide kuulamisest ja edukast sünteesimisest. Nii on ka "I Said I Love You First" tehtud kõigile ja samal ajal mitte kellelegi.