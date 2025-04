Uue muusika reede: Curly Strings, Prodigyboys, Daniel Levi, Triibupasta jpt

Prodigyboys – "Bae"

Viieliikmeline räpikollektiiv Prodigyboys, kuhu kuuluvad Bloodybe9, Beebi, Kedzer, Fay ja 300, avaldasid uue singli 2025. aasta teises pooles ilmuvalt teiselt albumilt "Proculture", millel räpparid lubavad triivad eemale nii enda varasemast loomingust kui kodumaise muusika tavadest.

Tidi ja bande – "Hcity"

Suurel reedel ilmus Eesti indie- ja folgikollektiivil Tidi ja bande esimene singel bändi lühialbumilt "Tule nagu oled", mis jõuab kuulajateni 2. mail. Uues loos esitab bande liider Tidi küsimusi, kuidas üldse armastusest rääkida ning oma tundeid kellelegi avaldada, kui maailm ümberringi põleb.

Triibupasta – "Mees"

Joogiräpi trio Triibupasta tuli välja selle aasta kolmanda singliga, mis jõuab nende mai lõpus ilmuvale albumile. Värskele loole valmis ka muusikavideo, mille režissöör on Leila Kozlov.

Vesi Päästab – "Veeduur"

Instrumentaalne indie-roki ansambel Vesi Päästab koosseisus Patrick Zavadskis, Villem Sarapuu, Karl Tammaru ja Harald Soosalu avaldas sel nädalal oma teise albumi "Veel".

Daniel Levi – "Too Easy"

Juba kolmandat kevadet järjest tuleb Levi välja uue suvesingliga. Uus singel on kirjutatud koos Hollandi produtsendi Clifford Goiloga, kellega koostöös sündis mitmeid lugusid ka Levi viimasel albumil "14/02". "See lugu on ehe näide sellest, et keskkond võib mind väga palju mõjutada, kui laule kirjutan. Olin aasta tagasi Austraalias, kui kuulsin, kuidas teenindaja ütles mu palve peale "too easy" ja kohe tundsin, et selles sõnapaaris on mingi ilus kergus, mis mulle kohe meelde jäi. Panin selle kirja endale telefoni ja nüüd sai sellest lugu," rääkis Levi loo sünnist.

Yøra – "On/Off"

Johanna Randmann ehk Yora avalikustas kolmapäeval uue singli, mis jäi kõrvale tänavusest Eesti Laulu konkursist. "See ei ole esimene kord, kui nii juhtub. Ka 2021. aastal läks minu looga "Goddess" samamoodi. Laulukirjutamisvõistlusel International Songwriting Competition pääses lugu 26 000 laulu seast poolfinaali ent Eesti Laulule mitte," sedastas Randmann. Lauljatar mõistab, et konkurents Eestis ongi tihe ja häid muusikud leidub palju. "Olen mõelnud, et võib-olla on see märk sellest, et minu karjäär peaks olema kodumaa piiridest väljaspool, kuid samas leian, et oluline on ikkagi proovida kanda kinnitada esmalt Eestis."

Miriko – "Selena"

Laulja ja laulukirjutaja Miriko andis välja selle aasta teise singli "Selena", mis on pärit tema peagi ilmuvalt lühialbumilt. EP näeb ilmavalgust maikuu lõpus. "Lugu räägib sõltuvuse pahupoolest – just sellest, kui raske on jääda sõltuvusse positiivsetest asjadest nagu inimesed või elustiil. Samas on negatiivsete harjumustega tihti vastupidi – nendesse on lihtsam kinni jääda," avas Miriko koos Sander Sadamaga tehtud loo tausta.

Curly Strings – "Hea tuju laul"

Folkansambel Curly Strings avaldas neljapäeval kolme looga lühialbumi "Aeg luua ja lehvida". Muusikavideoga nimilugu sündis spontaanselt bändiproovis, kus Peeter Hirtentreu uuele kitarrikäigule lõi Eeva Talsi ka koheselt meloodia. Loole erinevatest luulekogudest sõnu otsides jäi bändile silma noore poeedi Eda Ahi neljarealine luuletus "Kui sul tuju hea...".See sobis ideaalselt ning muusikapalaga sobiva puuduva teksti oli Eda nõus lahkelt juurde looma.

Rom – "Kõik hea on alles ees"

Möödunud aastal debüütalbumi "Bipolaarne" avaldanud räppar andis välja uue singli, millega loodab pakkuda inimestele rasketel hetkedel motivatsiooni ja jõudu. "Minu kogemus on näidanud, et kannatlikkus ja usk iseendasse tasuvad lõpuks ära," kinnitas Rom.

Addison Rae – "Headphones on"

Tiktoki staarist popartistiks saanud Addison Rae tuli välja järjekordse sulni singliga. Loo autorid on Luka Kloser ja Elvira Anderfjärd, kellega koos valmis ka Rae esimene pilkupüüdev singel "Diet Pepsi" möödunud aastast. Nii värske lugu, "Diet Pepsi" kui ka teised vahepeal ilmunud singlid jõuavad Rae debüütalbumile, mis praeguste andmete järgi peaks ilmuma 6. juunil.

JID – "Wrk"

J. Cole'i plaadifirma Dreamville all tegutsev Atlanta räppar JID andis peale enam kui poolteist aastat kestnud pausi välja esimese soolosingli. JID rääkis ühismeedias, et 2022. aastal ilmunud albumi järel uue teekonna alustamine on olnud tülikas ja pikk protsess. "Mäletan, et tundsin, et ei saanud selle albumi eest päris seda, mille olin ära teeninud ja see viis mind tumedasse kohta," rääkis räppar ühismeedias ning lisas, kuidas värske singli biit aitas võtta esimesed sammud uues suunas.

Fontaines D.C. – "Before You I Just Forget"

Möödunud aasta ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabeli võitnud iiri postpunkarite album "Romance" sai täna deluxe-kuue, millelt leiab ka uhiuue loo.

Kilo Kish ja Miguel – "Negotiate"

Ameerika laulja ja laulukirjutaja avaldas koos kaasmaalasest RnB-laulja Migueliga digipop-singli eesootavalt lühialbumilt "Negotiations". Sel aastal on Kilo Kish avaldanud EP pealt ka lood "Digital emotional" ja "Reprogram".

Beirut – "Ghost Train"

Zach Condoni juhitud Ameerika ansambel Beirut avaldas reedel oma seitsmenda albumi "A Study of Losses", millelt kostub kammerlikku pop- ja folkmuusikat.

Lana Del Rey – "Bluebird"

Kõigest nädal pärast 2025. aasta esimese singli "Henry, come on" ilmumist on Lana Del Rey tagasi uue looga. Lugu valmis koos kantrimuusika produtsendi Luke Lairdi (Tim McGraw, Kacey Musgraves) ja Drew Ericksoniga.

Westside Gunn – "Davey Boy Smith"

USA idaranniku räppar ja plaadifirma ning loomekollektiivi Griselda üks asutajatest, Westside Gunn avaldas viie looga lühialbumi "Heels Have Eyes".

King Gizzard & The Lizard Wizard – "Deadstick"

Möödunud nädalal avaldas Austraalia psühhedeelse roki ansambel King Gizzard & The Lizard Wizard nimiloo oma 27. albumilt "Phantom Island" ja teisipäeval löödi letti puhkpillide-rohke teine singel "Deadstick".

Kuula kõiki lugusid siit: