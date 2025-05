Uue muusika reede: Arop, Triibupasta, Argo Vals, Ed Sheeran, Maroon 5

Tuulikki Bartosik ja Adel Force – "Bourgeons"

Tuulikki Bartosik ja Adel Force ehk Maksim Adel, tuntud ka kui Bisweed, tõid kuulajateni oma uue singli "Bourgeons" (ek "Pungad") — elektrooniline pala rootsi traditsioonilise muusika juurte, orgaanilise instrumentatsiooni ning dub'i mõjudega. "See lugu seob selle, kust ma tulen, sellega, kuhu ma suundun," ütles Bartosik, kes kasutas "Bourgeonsi" loomisel sämpleid oma esimeselt akustiliselt albumilt, kus ta tõlgendab rootsi pärimusmuusikat,

Tidi&Bande – "Öölaul"

Ansambel Tidi&Bande andis välja lühialbumi "Tule nagu oled", mis on salvestatud 2024. aasta sügiskuude jooksul Ö Stuudios Martin Kikase käe all. Plaadile on teinud kujunduse kunstnik ja disainer Sanna Rink. "Nende lauludega soovin tekitada kuulajates julgust olla haavatav, ületada hirme ja olla avatud, et võtta vastu ennast ja teisi just nii, nagu me iseenesest oleme," kirjeldas ansambli juht ja laululooja Karoliine-Lisette Kõiv.

Arop – "Lucky"

Arop avaldas teise singli pärast liitust moe- ja plaadifirma Maison Beast Entertainmentiga. Räppar on enda sõnul valmis raputama sead, mida inimesed Eesti räpist arvavad. ""Lucky" ei ole lihtsalt lugu – see on klubi-situatsioonide absurdist inspireeritud peegel, mis paneb mõtlema, muigama ja kaasa noogutama," sõnas Arop.

Skoone – "Karlos Kolk sai vanglas surma"

Tallinna punkansambel Skoone avaldas neljapäeval esiksingli oma 1. juunil ilmuvalt stuudioalbumilt "Inimeste inimene". Looga "Karlos Kolk sai vanglas surma" tahab bänd tähelepanu juhtida ühelt poolt sellele, kuidas meie vanglasüsteem inimesi alt veab ning teisalt sellele, kuidas inimesed on meediatuimaks muutunud.

"See on tegelikult täielik absurd, kuidas esimest korda vangis viibiv inimene pandi kongi korduvkaristatud kriminaaliga ja ka pärast korduvaid pöördumisi neid ümber tõsta ei tehtud seda "ressursside puudumise" tõttu," rääkis bändi laulja Aleksander Leetmaa. "See tundub nagu vanglapoolne ümberkasvatamise, karistamise või hirmutamise trikk, kuigi Karlosele oli juba kohtupoolne karistus määratud."

Lu!k – "What If?"

Aprilli alguses debüütsingli avaldanud Lu!k ehk Kristjan Luik andis välja teise singli peagi ilmuvalt esimeselt lühialbumilt. "Me elame ajastul, kus kõik tundub lagunevat – kliima, vaimsus, suhted. See lugu ja kogu EP küsivad, kuidas selles

maailmas üldse elada – ja kas me tõesti paremini ei saa," selgitas artist.

Argo Vals – "Barokk (feat. Kitty Florentine)"

Argo Valsi värske 22-minutiline album "Lavendel" keskendub akustilistele kitarridele minimaalse produktsiooni ja orgaanilise instrumentatsiooniga. EP avaldus koostööga plaadifirmaga 7D Media, mis tegutseb Santa Fe's, Ameerika Ühendriikides. Seda veab instrumentalist ja endine King Crimsoni liige Trey Gunn.

Sten-Olle – "Noorex"

Laulja ja laulukirjutaja Sten-Olle avaldas uue singli pealkirjaga "Noorex", mis juhatab sisse tema sügisel ilmuva uue albumi. "Vahel tundub, et elu teeb kummalise kaare – kui ma suureks saan, siis hakan nooreks," ütles Sten-Olle. "See lugu on aus pilk iseenda sisse, kus noorus ei ole mitte vanus, vaid olek."

Noep – "Endless suvi"

Hiljuti oma 10. tegutsemisaastat tähistanud Noep avaldas uue singli "Endless Suvi", mis on uusversioon Code One'i loost "Sellest saab meie suvi". "Minu eesmärk oli säilitada loo legendaarne refrään, aga anda sellele elektrooniline ja fresh kõla, mis toimiks hästi nii rannas, peol kui ka autosõidul mööda suviseid maanteid."

Reket – "Mõrumagus"

Reket andis välja oma esimese loo 2025. aastal. Värske singli "Mõrumagus" on ta kirjutanud koos Gevin Niglasega, kes on ka loo produtsent.

Viave – "The Night Shift"

Tallinnast pärit produtsent, DJ ja režissöör Viave ehk Vivan Avent avaldas afrobeats'il põhineva elektroonilise poploo, mis on järjekorras kolmas singel lühialbumilt "The Spark Died On Sunday". Laulu kirjutas ja produtseeris Viave, miksis ja masterdas Markus Palo.

Piur Faia – "Leekidest läbi"

Uku Haasma bänd Piur Faia (Henri Erik Tammai, Ats Tani, Markus Kalmet ja Uku Haasma) andis välja uue singli koos muusikavideoga. ""Leekidest läbi" sündis soovist luua midagi, mis annaks inimestele jõudu ja kinnitaks, et tõde otsiv vaim inimeses ei kustu kunagi," sõnas Uku Haasma. "Tänases maailmas, kus on palju segadust ja ebakindlust, on sellisel lool oma kindel koht."

Lummatus – "Seto kargused"

Eesti pärimusmuusikat ja elektroonilist tantsumuusikat kombineeriv ansambel Lummatus avaldas kolmanda singli "Seto kargused". "Seto kargused" sündis algselt Lummatuse torupillimängija Kerli Kislõi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia diplomikontserdi jaoks, kuid jäi tookord siiski kavast välja. Nüüd, aasta hiljem jõuab lugu lõpuks kuulajateni – ja annab ühtlasi märku Lummatuse esimesest lühialbumist, mis ilmub juba sel suvel.

Kiwanoid – "Murfi"

Kolmapäeval ilmus kunstniku ja elektroonilise muusiku Kiwanoidi kolmas stuudioalbum "Electriss". Värskel albumil kõlab electropop ja IDM, mida artist ise peab kuulajasõbralikumaks kõrvalepõikeks tema varasemast avangardsest elektroonilisest loomingust.

Erki Pärnoja – "Laulasmaa"

Esmaspäeval avaldas Erki Pärnoja uue EP "Rumba+", mis on jätk eelmise aasta oktoobris ilmunud albumile "Rumba". "Sügisel läks kuidagi nii, et hoog oli sees ja "Rumba" tundus mulle oma kaheksa looga täiesti terviklik. Seetõttu ei suutnud ma neid nelja lugu kuidagi sellesse tervikusse paigutada ja nad jäid esialgu lõpetamata. Samas, millalgi aasta alguses tuhnisin taas oma demode kaustas ja sain aru, et need neli peakski olema omaette tervik," selgitas Pärnoja.

Triibupasta – "Napid papid (feat. Valge tüdruk)"

Viimase aastaga kiirelt Eesti popmuusika ladvikusse tõusnud Triibupasta avaldas debüütalbumi "Õlleavaja", kus löövad kaasa Maiduk, Valge Tüdruk ja Marp$. Albumi andis välja Kurvad Uudised, lähiajal on plaat ilmumas ka CD ja vinüüli kujul.

Eik – "Tallinna Experience (feat. Riste)"

Eik andis välja oma seitsmenda täispika stuudioalbumi "Lõputu festival", kus teevad kaasa nii räppar Kermo Murel kui lauljad Riste Sofie Käär ja Maris Pihlap, plaat on kirjutatud koos heliloojatega Mattias Tirmaste, Rein Fuks, Taavi-Peeter Liiv ja Uku Neemre.

Greef – "Sleeping Cold"

Greefi värske house-ballaad "Sleeping Cold" räägib kaheperspektiivilise loo jaheduse tundmisest.

"Laul oli inspireeritud vestlustest kaasautori Arthur Bergvaldiga sügaval talveperioodil, mil mõlemad nentisime igatsust soojema kliima järgi," rääkis Greef loo taustast ning lisas, et laulus läbivalt kõlav fraas "hate sleeping cold" viitab ka soovile veeta see jahe periood oma partneriga, tänu kellele on võimalik see külm aeg üldse välja kannatada.

Vesikas – "Parema jala reede 2 (feat. Liana Zeigo)"

Vesikas on valmis saanud albumi "Veeringlus". Albumi pealkiri viitab artisti varasemate ideede, tekstide ja vokaalide taaskasutamisele. Albumil teevad kaasa Liana Zeigo, Fofkin, Karmo Toome, Martin Kalmet, Paks Matu, Roki, Culpas ja VK. Instrumentaalse poole pealt andsid oma panuse Dr Konn, Karmo Toome ja Fade Proof.

Ed Sheeran – "Old Phone"



Ed Sheerani värske singli "Old Phone" aluseks on muusiku vanast telefonist avastatud mälestused, pildid ja sõnumid. Seetõttu üritas Sheeran loosse tuua tagasi ka oma karjääri algusaastate kõla.

Maroon 5 – "Priceless (feat. Lisa)"

Ansambel Maroon 5 andis välja uue loo koostöös K-popi artistiga Lisa, värske singliga juhatavad nad sisse ka bändi sügisel ilmuva kaheksanda albumi. Bändi liidri Adam Levine'i sõnul on "Priceless" üle pika aja kitarripõhine lugu. "Paljud fännid on öelnud, et me tahame jälle seda saundi kuulda, ma arvan, et pärast 20 aastat on aeg selle juurde tagasi minna."

Turnstile – "Seein' Stars / Birds"

2021. aastal oma neljanda albumiga "Glow Up" palju päid pööranud Baltimore'i ansambel Turnstile valmistub juuni alguses ilmuvaks kauamängivaks "Never Enough". Aprilli alguses ilmunud nimiloole järgneb topeltsingel, mis annab aimu laiast spektrist, millel bänd toimetab. Loo "Seein' Stars" taustal võib kuulda ka Blood Orange'i ehk Dev Hynesi ja Paramore'i laulja Hayley Williamsi vokaale.

Nilüfer Yanya – "Cold Heart"

Möödunud aastal oma albumiga "My Method Actor" ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabelis 26. kohale maandunud briti laulja ja laulukirjutaja Nilüfer Yanya on juba tagasi uue looga, kus tantsivad omavahel tihe trummimasina tõksumine ja lauljatari õhuline vokaalesitus.

Stereolab – "Melodie Is A Wound"

Prantsuse indie-popi kooslus tuli välja juba teise singliga nende 23. mail ilmuvalt albumilt "Instant Holograms On Metal Film", mis on bändi esimene pärast 15 aasta pikkust pausi.

Bladee – "St George The Martyr"

Rootsi laulja ja räppar Bladee andis välja lühialbumi "Ste the Beautiful Martyr 1st Attempt", kus leiab kolm värsket lugu. EP andis Bladee välja enda plaadifirma Trash Island alt.

Jorja Smith - "The Way I Love You"

Oma karjääris on Jorja Smith pendeldanud pidevalt RnB ja tantsumuusika vahel, värske singliga sukeldub Smith aga taas sügavalt UK garage'i ja reivimuusika lainete vahele. Singli on produtseerind Ed Thomas, Maverick Sabre ja Skayk.

Burna Boy – "Sweet Love"

Sel suvel Flow festivalil esineb Nigeeria superstaar Burna Boy avaldas värske singli "Sweet Love", sel aastal ilmub ka tema kaheksas stuudioalbum "No Sign of Weakness".

Kuula kõiki lugusid siit: