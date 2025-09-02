X!

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

Muusika
Foto: Jazzkaar
Muusika

Helilooja ja kitarrist Argo Vals esitleb publikule lühialbumit "Lavendel", mille keskmes on akustiline kitarr. Fotografiskas toimuval plaadiesitluskontserdil astuvad koos Valsiga üles ka vokalist Kitty Florentine ja süntesaatorite taga Galaktlan. Albumiesitlusega avatakse Fotografiskas Sügisjazz.

"Minu uus album on peaasjalikult keskendunud akustilistele pillidele ja ka komponeeritud niimoodi, et ei oleks mitte mingeid vabandusi ega tehnilisi abilahendusi, et siin oleks vaid puhas muusika," ütles muusik Argo Vals.

Maikuus ilmunud lühialbum "Lavendel" on viie aasta töö tulemus. Plaadikujunduse autor on Martin Rästa nagu Argo Valsi varasematelgi plaatidel. Albumil teeb kaasa mitmeid teisigi muusikuid, mõni koostöö on üsnagi üllatav.

"Plaadi salvestusel on ka Kristo Käo ja Villu Vihermaa, vastavalt siis barokk-kitarril ja viola da gambal. Selleni jõudsin viie aasta eest, kui tegin sotsiaalmeedias üleskutse, et ma olen valmis tegema teile tööd ehk komponeerima. Siis võtsid Kristo ja Villu minuga ühendust. Tegin neile loo. Väga teine maailm sellest, milles muidu olen aega veetnud, aga see on väga põnev, just need kõlavärvid," sõnas Vals.

Plaadil teevad kaasa veel Karl Petti kitarril ja Kitty Florentine vokaalil. Kitty Florentine astub üles ka neljapäevasel plaadiesitluskontserdil.

"Ta annab juurde sellist põnevat tämbrit, mida tema oskab teha. Ta annab iseennast juurde ja täiendab täiel määral. Nii et ma enam ei soovikski kuulda seda lugu ainult kitarride esituses," lausus Vals.

Minimalistliku kõlapildiga albumil põimib Vals erinevad pillid ja vokaali õrnade akustiliste tekstuuridega.

