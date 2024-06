Aigar Vals: muusikat luues mõtlen ka selle visuaalsele küljele

Muusik Aigar Vals rääkis Klassikaraadio saates "Delta", kuidas muusika loomisel on talle juba eos oluline ka selle visuaalne külg. Lisaks ise loomisele korraldab Vals enda kodukohas Põltsamaal Ahjas ka filmimuusika residentuuri, kus on käinud koos loojaid üle maailma.

Vals on tegelenud muusikaga viimased 15 aastat, neist suurema osa trummarina, kuid viimased seitse aastat tegelenud ka soolomuusikuna. Selle aja sisse mahub kolm täispikka albumit ja ka filmimuusika album Liisi Grünbergi animafilmile "Miisufy".

"Ma üldiselt olen sellise elektroonilise dreampop'i, psühhedeelia poole kaldu. Just sellist muusikat, mida ma ise kuulda sooviksin, sellist ma proovin ka ise luua. Viimasel ajal olen hakanud rohkem ka koostööd tegema, näiteks Pastacaga. Meisterjaaniga teen samuti koostööd, aasta alguses tuli meil EP välja, aasta teises pooles tuleb midagi muud ja suuremat," rääkis Vals.

Äsja tuli välja indie-pop ansambli Midnight May debüütalbum, kus Vals teeb kaasa trummarina. Bändiga Pia Fraus minnakse sügisel aga USA-sse. "Perspektiiv on üsna tore ja helge. See aasta on olnud üldse väga tegus ja ma arvan, et see hoog ei rauge nii pea."

Muusika kõrvalt tegeleb Vals hetkel ka filmimuusika residentuuri korraldamisega Põlvamaal Ahja külas Kullaaugul. "Olen sinna möödunud sügisest saati kutsunud heliloojaid, kes loovad ühe kuu jooksul meie projektile filmimuusika. Sügisel oli Ardo-Ran Varres, kes tegi Martinus Klemeti filmile "Yummy" filmimuusika ja helikujunduse. Selle aasta alguses on meil käinud Brasiiliast üks tütarlaps Hollandi dokumentaalfilmile muusikat loomas, oli leedukas ning äsja lõpetas residentuuri üks kreeklane," rääkis Vals ja selgitas, et Tartu 2024 tõttu oli tänavune aasta rahvusvahelisema suunitlusega. "Tahame praegu luua kontakte ja sidemeid, et saaks ka tulevikus seda sama jõudsasti edasi viia."

Filmilik muusikakeel

Vals on õppinud Balti filmi- ja meediakolledžis videomontaaži ning hiljem Eesti kunstiakadeemias animatsiooni. "Sellised akadeemilised taustad annavadki mulle selle vabaduse ja teise perspektiivi. Mulle on meeldinud selline audiovisuaalne terviklikkus ja kui ma enda muusikat loon, siis ma tihtipeale mõtlen ka selle visuaalse külje peale ning soovin teha ka muusikavideosid võib-olla keskmisest rohkem kui mõni teine."

Animatsiooniga Vals ise hetkel enam ei tegele. "Mulle meeldib see, et vajadusel ma saan panna käe külge, saan ise ka monteerida või animeerida. Justnimelt selle käsitööoskuse omandamine ja oskus ise on mulle väga suureks abiks olnud nii muusika produtseerimisel kui ka selle lõpp-produkti valmis saamisel."

Vals peab enda muusikat justnimelt filmilikuks. "Filmilik muusika on selline, mis trigger'dab teised meeled inimestes, et tekivadki silme ette erinevad maastikud või pildid, kas siis neid sulgedes või ilmsi. See pole neutraalne taustamuusika, vaid ta on selline kunstiline ja ei jäta tühja tunnet sisse. Saundid, mida ma kasutan, on samuti taolised, mis juba eos kuidagiviisi annavad sellise signaali, et see on suurem kui elu, et karakter on olemas."

Kullaaugu filmimuusika residentuur

Vals on Ahjal sündinud ning seal ka koolis käinud. Lapsepõlves mõjutas teda enda sõnul väga palju tema vend Argo Vals, kes tegi juba 11-aastaselt bändi. "Ahjal oli ka tugev muusikaõpe, olgugi, et on väike paik. Meil olid seal mitu head muusikaõpetajat, kes meid igale poole tirisid, nägid meis miskit."

"See on selline pinnas, kust ma saangi inspiratsiooni ja mu vend käib samuti seal tihti meie stuudios miskit salvestamas või kirjutamas. Tegemist on keskse paigaga, kuhu me kõik kokku tuleme," rääkis Vals.

Residentuuris veedetakse ühe korraga kuni kuu aega. "Nad tihti tunnevad, et nad ei ole näinud sellist paika, kus oleks nii palju rohelust või loodust ümberringi, mis ongi ma arvan selle paiga suureks tugevuseks. Viimane inimene oli kreeklane, kes ütles, et me oleme neid ära hellitanud ja kõik on väga hästi," rääkis Vals.

Tõuke enda residentuuriprogrammi korraldamiseks sai Vals ise Viljandi pärimusmuusika aidas kuuajalises residentuuris viibimisest, mille kestel lõi ta Ramo Tederiga tunniajase kontsertkava. "Tänu sellele avanes minus miski, mida varem pole ma tundnud. Fookus ainult enda muusika tegemisest laienes ka teistele ja avardus kõvasti. See oli ka minu esimene kokkupuude residentuuridega. Nägin, kui oluline see on ja tahtsin ise ka teisi sel teekonnal aidata ja luua lisandväärtust sellele talule Ahjal."

Residentuur on Valsi sõnul kunstnikule oluline, kuna seal ta saab ilma väliste segajateta enda loomingule keskenduda. "See on väga oluline, kuna tänapäeval on igasuguseid muid tegevusi, mis sa võid ette võtta ja lükata oma peamisi toimetusi edasi pidevalt. Ahjal seda võimalust mingis mõttes pole," muigas ta.