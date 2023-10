Uus bänd Midnight May andis koos Aigar Valsiga välja singli "Say Goodbye"

Uus indie-sugemetega bänd Midnight May tuli 9. oktoobril välja oma esimese singliga "Say Goodbye". Loo valmimisele aitas kaasa multi-instrumentalist Aigar Vals.

Midnight May on indie, popi ja elektroonilise muusika duo, mille koosseisu kuuluvad laulukirjutaja ja vokalist Carlotta Põdra ning kitarrist, produtsent ja laulukirjutaja Tanel Siimann.

Bänd alustas oma tegevust 2022. aasta augustis, "Say Goodbye" valmimiseks kulus kümme kuud. Lugu räägib kahe inimese keerulisest suhtest ja kulmineerub retoorilise küsimusega, kas üksteisega peaks hüvasti jätma. Viisi ja sõnade autor Carlotta Põdra jätab tõlgendamisruumi, et kuulaja saaks mõelda enda jaoks sobiva lõpplahenduse.

Singlil teeb kaasa Aigar Vals, kes mängis salvestusele sisse trummid. "Minu seniste koostööde seas eristub see selle poolest, et ma pole kummagi duo liikmega kohtunud, trummid salvestasin kodustuudios. Mul tekkis antud loo puhul sellega klikk esmakuulamisel ja oli rõõm selles kaasa teha," andis Aigar Vals tagasisidet.

Põdra olevat enda sõnul aastaid otsinud endale bändi- ja mõttekaaslast, kellega koos muusikat luua. "Taneliga tekkis klapp kiiresti, kuna meil on sarnane muusikamaitse ja meie eesmärgid ühtivad. Keeruliseks muudab tegevuse mõneti asjaolu, et Tanel elab Hollandis. Kuid oleme motiveeritud ja teotahet täis – plaanis on välja anda 2024. aastal esimene album," sõnas ta.

Vokaale aitas singlile sisse salvestada Meisterjaan, kes oli ka see, kes soovitas Aigar Valsiga ühendust võtta. Loo miksis ja masterdas Mattias Pärt ning singli visuaalid kujundas Anastasia Musakko.