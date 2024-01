"Miisufy" valiti maailma suurima lühifilmide festivali põhivõistlusprogrammi

"Tänavu esitati Clermont-Ferrandi festivalile 9500 filmi, millest 66 valiti põhivõistlusprogrammi. Mul on väga hea meel, et "Miisufy" on üks nende seast," kommenteeris äsja filmiga Sundance'ilt naasnud produtsent Aurelia Aasa. "Ootan festivali väga, sest ka "Sierra" ralli algas kaks aastat tagasi just Clermont-Ferrandi põhivõistlusprogrammist," lisas ta. "Miisufy" režissöör Liisi Grünberg märkis: "Mul on väga hea meel, et mu debüüt on jõudnud maailma suurima lühifilmide festivali kavva."

"Miisufy" esilinastus eelmise aasta septembris Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil ning on pärast seda jõudnud festivalidele nii Euroopas kui Ameerikas. Los Angeleses toimunud Ameerika filmiinstituudi loodud AFI Festil pälvis film ka žürii eripreemia. Kõige hiljutisem saavutus on mainekas Sundance'i filmifestival, kus "Miisufy" oli samuti valitud rahvusvahelisse lühifilmide võistlusprogrammi.

"Miisufy" keskmes on Miisufy-nimelises äpis tegutsev digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu. "Miisufy" režissöör ja kunstnik on Liisi Grünberg, produtsent ja stsenarist Aurelia Aasa, animaatorid Hleb Kuftseryn ja Liisi Grünberg, helilooja Aigar Vals, helirežissöörid Martin Kikas ja Aigar Vals, häälenäitleja Maria Ehrenberg, lisataustade kunstnik Nina Ovsová, tootja AAA Creative. Filmi arendust ja tootmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Eesti Filmi Instituut.

Clermont-Ferrandi festivalil toimub ka temaatiline retrospektiiv, mis on pühendatud Euroopa naisrežissööridele ja 22 filmi seas linastuvad ka kaks Eesti osalusega lühifilmi.

Lühifilmide valikus on Eesti režissööri Chintis Lundgreni humoorikas joonisfilm "Manivald" (2017), mis on ka varasemalt festivali võistlusprogrammis linastunud. 2018. aastal linastus film samuti esimese Eesti lühianimatsioonina Sundance'i rahvusvahelisel filmifestivalil.

Fookusprogrammis on ka Leedu režissööri Oksana Buraja lühidokumentaal "Liza, Go Home!"(2012), mis viib vaataja väikese tüdruku maailma, kes ehitab kaitsva kookoni, et kaitsta end täiskasvanute maailma karmuse eest. Tegemist on Leedu-Eesti kaastootmisega, eestipoolne produtsent on Arko Okk tootjafirmast Acuba Film.

Clermont-Ferrandi festival sai alguse 1979. aastal Prantsusmaal ning on maailma juhtiv lühifilmidele keskendunud festival, mida külastab igal aastal üle 100 000 vaataja. Samal ajal festivaliga toimub ka lühifilmide turg, mida külastavad mõjukaimad filmitööstuse esindajad. Eesti lühifilmid on seal esindatud Baltimaade ühisstendil ja lisaks muudele üritustele toimub ka Balti vastvalminud lühifilme tutvustav turulinastus.