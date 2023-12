Liisi Grünbergi "Miisufy" valiti Sundance'i filmifestivali programmi

12 000 festivalile esitatud lühifilmi seast valiti lühifilmide programmi 53 filmi. Kokku valiti lühifilmiprogrammi filme 22 eri riigist.

"Lühifilmide vallas on konkurents festivalidel ülitihe ja mul on uskumatult hea meel, et "Miisufy" suutis sedavõrd kõrges konkurentsis silma jääda. Usun, et edu võtmeks on filmi teema ja värvikirev visuaalne stiil," kommenteeris "Miisufy" idee autor ja produtsent Aurelia Aasa ("Sierra", 2022).

Lühianimatsioonide programmis, kus osaleb "Miisufy" linastub veel üheksa lühianimatsiooni:

"27" (Prantsusmaa, Ungari) režissöör Flóra Anna Buda

"Baigal Nuur – Lake Baikal" (Kanada, Saksamaa) režissöör Alisi Telengut

"The Bleacher" (USA) – režii ja stsenaarium Nicole Daddona, Adam Wilder

"Bug Diner" (USA) – režissöör Phoebe Jane Hart

"Dona Beatriz Ñsîmba Vita" (Brasiilia) režissöör Catapreta

"Drago" (USA) režissöör Daniel Zvereff

"Larry" (USA) režissöör Takeshi Murata

"Martyr's Guidebook" (Poola) režissöör Maks Rzontkowski

"Matta and Matto" (Šveits) režii ja stsenaarium Bianca Caderas, Kerstin Zemp

"Miisufy" esilinastus käesoleva aasta septembris Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil ning on pärast seda jõudnud festivalidele nii Euroopas kui Ameerikas. Novembris pälvis "Miisufy" Los Angelese AFI Festil žürii eripreemia. Film linastus ka Eestis PÖFF Shorts programmis.

"Miisufy" keskmes on Miisufy-nimelises äpis tegutsev digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu. "Filmi idee on tõukunud Tamagotchist. Meie otsustasime äpi loogika ringi keerata ja vaadata olukorda äppi suletud digitaalsete lemmikloomade perspektiivist," on režissöör Liisi Grünberg filmi kohta öelnud.

"Miisufy" režissöör ja kunstnik on Liisi Grünberg, produtsent ja stsenarist Aurelia Aasa, animaatorid Hleb Kuftseryn ja Liisi Grünberg, helilooja Aigar Vals, helirežissöörid Martin Kikas ja Aigar Vals, häälenäitleja Maria Ehrenberg, lisataustade kunstnik Nina Ovsová, tootja AAA Creative.