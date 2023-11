Animafilm "Miisufy" pälvis Los Angelese filmifestivalil esimese auhinna

"Miisufy" keskmes on Miisufy-nimelises äpis tegutsev digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu. "Filmi idee on tõukunud Tamagotchist. Meie otsustasime äpi loogika ringi keerata ja vaadata olukorda äppi suletud digitaalsete lemmikloomade perspektiivist," selgitas režissöör Liisi Grünberg.

"Mul on väga hea meel, et "Miisufy" esimene auhind tuli just Los Angelesest. Ameerika filmiinstituudi loodud AFI Fest leiab aset Hollywood Boulevardil, täpselt Los Angelese südames. Eelmisel aastal tõi "Sierra" AFI Festilt animatsiooni peapreemia ja saime tänu Oscari-kampaaniale ka festivalil kohal viibida. Südantsoojendav, et ka uus film LA publikule peale läks," kommenteeris filmi produtsent Aurelia Aasa.

"Miisufy" režissöör ja kunstnik on illustraator ning animaator Liisi Grünberg, kes on animaatorina kaasa löönud mitmetel animafilmidel. Teiste seas on ta panustanud 5Miinuse "Kopterid" muusikavideo valmimisse. Grünbergi illustratsioonid on jõudnud nii Müürilehe kui koomiksiväljande Kuš kaante vahele.

Animafilmi "Miisufy" on enne valmimist esitletud nii DOK Leipzigi lühifilmide pitching foorumil Short n' Sweet kui Riia rahvusvahelise filmifestivali lühifilmide turul. Film esilinastus käesoleva aasta septembris Helsinki rahvusvahelisel filmifestivalil ning on pärast seda jõudnud festivalidele nii Euroopas kui Ameerikas.