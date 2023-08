Ilmus uue Eesti animafilmi "Miisufy" treiler

Lühianimafilmi "Miisufy" tegevus toimub Miisufy äpis. Loo keskmes on digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu.

"Filmi idee on tõukunud Tamagotchi-laadsetest mängudest, kus inimeste ülesandeks on oma virtuaalse lemmiklooma eest hoolt kanda. Otsustasime keerata tegevuse pea peale ja luua olukorra, kus digitaalsel lemmikloomal on oma omanik lõplikult üle visanud ja ta püüab äpist põgeneda," kommenteeris filmi stsenarist ja produtsent Aurelia Aasa.

"Hakkasime filmi tegema ligikaudu kahe aasta eest, kui AI-teemad ei olnud veel nii kuumad, aga tänane tehisintellekti areng asetab filmi kindlasti uude konteksti," lisas ta

Filmi režissöör ja kunstnik on illustraator ning animaator Liisi Grünberg, kes on animaatorina kaasa löönud mitmetes animafilmides. Teiste seas on ta panustanud 5Miinuse "Kopterid" muusikavideo valmimisse. Grünbergi illustratsioonid on jõudnud nii Müürilehe kui ka koomiksiväljande Kuš kaante vahele. Lühianimafilm "Miisufy" on tema debüüt režissöörina.

"Mind paelus filmis ennekõike digitaalse ja reaalse maailma kokkupuutepunkt," kirjeldas Grünberg. "Kuna filmi üks tahkusid on peegeldada kontrasti meie virtuaalsete elude ja reaalsuse vahel, on tavamaailm filmis pigem vaoshoitud, samas kui külluslik äpi maailm on kantud kirevatest värvitoonidest ja inspireeritud teiste seas nii gooti arhitektuurist kui viktoriaanlikust rõivamoest."

Animafilmi on enne valmimist esitletud nii DOK Leipzigi lühifilmide pitching foorumil Short n' Sweet kui ka Riia rahvusvahelise filmifestivali lühifilmide turul. Sel sügisel jõuab film filmifestivalidele nii Euroopas kui ka Ameerikas.

"Produtsendina on minu jaoks oluline, et lühianimafilmid jõuaksid rahvusvahelise areeni kõrval ka kodupubliku ette. Loodame, et Eesti publik näeb filmi juba enne selle aasta lõppu," kommenteeris filmi produtsent Aurelia Aasa seda, millal filmi Eestis näha saab.

"Miisufy" režissöör ja kunstnik on Liisi Grünberg, produtsent ja stsenarist Aurelia Aasa ("Sierra", 2022), animaatorid Hleb Kuftseryn ja Liisi Grünberg, helilooja Aigar Vals, helirežissöörid Martin Kikas ja Aigar Vals, häälenäitleja Maria Ehrenberg, lisataustade kunstnik Nina Ovsová, tootja AAA Creative.