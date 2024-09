Liisi Grünbergi animafilm "Miisufy" linastub Minecraftis

Kokku linastub teist korda Minecraftis toimuval online-festivalil 13 lühifilmi, mida saab vaadata üle kogu maailma. Minecraftis toimuvat filmifestivali organiseerib Unifrance ja filme näeb 18.–21. oktoobrini.

"Filmi idee, visuaalne stiil ja hoogne vool sobivad ideaalselt mängukeskkonda. Lühifilmide vallas on konkurents ülitihe ja mul on hea meel, et just "Miisufy" sõelale jäi," sõnas filmi idee autor ja produtsent Aurelia Aasa.

"Minecraftis on iga kuu enam kui 160 miljonit aktiivset mängijat ja lühifilmide mängukeskkonda viimine on geniaalne idee. Seekordne lühifilmide valik koosneb suures osas ka tempokatest, vaba narratiiviga filmidest, mis kaootilisse keskkonda sobivad," lisas ta.

"Miisufy" esilinastus möödunud aasta septembris Helsinki rahvusvahelisel filmifestivalil ning on pärast seda jõudnud kümnetele festivalidele nii Euroopas kui Ameerikas, võites muuhulgas AFI Festi žürii eripreemia.

Animafilmi keskmes on Miisufy-nimelises äpis tegutsev digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu. Filmi idee on tõukunud Tamagotchist. Antud juhul vaadeldakse olukorda aga läbi äpi suletud digitaalsete lemmikloomade silmade.

Filmi režissöör ja kunstnik on Liisi Grünberg, produtsent ja stsenarist Aurelia Aasa, animaatorid Hleb Kuftseryn ja Liisi Grünberg, helilooja Aigar Vals, helirežissöörid Martin Kikas ja Aigar Vals, häälenäitleja Maria Ehrenberg, lisataustade kunstnik Nina Ovsová, tootja AAA Creative.