"Yummy" ja "Miisufy" tõid Ungarist koju topeltvõidu

"Viibisin ise samal festivalil täispikkade filmide žüriis ning üllatus oli suur, kui lühifilmide võitjad välja kuulutati," jagas muljeid produtsent Aurelia Aasa. "Juba see, et ühelt stuudiolt on võistlusprogrammis kaks filmi, on suur asi. See, kui mõlemad auhinna saavad, tõestab filmide kõrget taset," lisas produtsent.

Sel aastal 22. korda toimunud Anilogue'i lühifilmide võistlusprogrammi žüriisse kuulusid produtsent Levente Roznár, animarežissöör Aisha Madu ning produtsent-lavastaja ning monteerija Bill Kinder, kes on muuhulgas töötanud selliste Pixari projektide montaažiosakonnas nagu "Kalapoeg Nemo" ja "Wall-E".

"Kõik selles filmis on julge ja energiast pakatav, alates disainist kuni helikujunduseni. See ajas mind siiralt naerma ja viis sammukese lähemale, et minust saaks kassi-inimene," kommenteeris "Miisufy" eripreemiaga pärjanud Aisha Madu.

Festivali peapreemia pälvinud "Yummy" kohta sõnas žürii järgmist: "Tugeva, kergelt psühhedeelsusesse kalduva graafilise stiiliga "Yummy" võtab ette tuttava filmiteema – heteronormatiivse suhte lagunemise, ent annab sellele läbi maitsvate detailide süngelt humoorika varjundi."

"Ungarist tulnud võit tähendab palju, sest ka osa filmi arendusest toimus Budapestis, MOME ülikoolis," kommenteeris "Yummy" lavastaja-stsenarist Martinus Klemet. "Ühes kohaliku dramaturgi Rita Domonyiga täiustasime loo struktuuri, et leida viis, kuidas lugu kõige efektiivsemalt jutustada," lisas Klemet. "Tundub, et pikk töö tasus end ära," rõõmustas režissöör.