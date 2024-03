Animarežissöör Martinus Klemet: usun filmitegemises monarhiasse

""Mary" filmi puhul tegime me päris suure osa tööst siin Eestis. Minu roll oli selles projektis olla talendikütt, otsisin üle Tallinna erinevaid inimesi, kes oleksid head joonistajad," meenutas Martinus, kes töötab hea meelega koostööfilmide juures. "Mul ei ole egoga probleeme ja ma olen varem ka töötanud teistele režissööridele. Ma usun filmitegemises monarhiasse – tiim aitab režissööril visiooni teostada, aga temal on ikkagi viimane sõna," sõnas Klemet.

Viimased viis aastat on Klemet töötanud EKA animatsiooniosakonna bakalaureuse õppekava juhina ning andnud erinevaid kursusi. Võrreldes enda kooliajaga näeb ta põhilist muutust joonistustehnikates. "15 aastat tagasi, kui mina olin bakalaureusetudeng, siis oli see pigem erandlik, et keegi joonistas digitaalselt, enamikus tehti ikka paberi peale. Aga nüüd on digitaalne joonistamine populaarsem kui paberil," tõdes Klemet ning lisas, et kuigi Eestis on piisavalt talente, peavad talentidel aitama kasvada stabiiline rahastus ja õppeasutused.

Klemeti värskeim animafilm "Yummy" jõuab esilinastuseni sel kevadel või suvel. Film räägib loo naise ja mehe lahku kasvamisest, tehes seda tragikoomilises võtmes. Inspiratsiooni ammutas režissöör nii enda kui lähedaste sõprade eludest. Peategelase ameti koeratoidu testijana leidis režissöör elust enesest.

"Ma otsisin veidraid ameteid oma peategelasele ja leidsin sellise ameti nagu "koeratoidu testija" – see reaalselt eksisteerib. Ja ma mõtlesin, et animafilmi sobib see suurepäraselt," märkis Klemet, kes vürtsitab oma lugu ka musta huumoriga. "Selline on minu maailmavaade – kui inimesel on mingid rasked perioodid elus, siis tegelikult on selles alati ka midagi humoorikat või koomilist. Ma arvan, et huumor aitab inimestel rasketest perioodidest läbi minna."