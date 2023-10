Eesti animafilm "Yummy" võitis Riia filmifestivalil postproduktsiooni auhinna

Riia rahvusvahelise filmifestivali lühifilmidele pühendatud alafestivali Short Riga testlinastuste parimaks tunnistati Martinus Klemeti tragikomöödia "Yummy", mis on hetkel tootmises ja valmib 2024. aasta esimeses pooles.

Rahvusvahelistele filmiekspertidele suunatud testlinastused keskenduvad tootmis- või järeltootmisfaasis lühifilmidele. Tänavuste ekspertide hulka kuulusid nii levitajad, müügiagendid kui festivalide programmikoostajad. Kokku tuli esitamisele 11 lühifilmi Eestist, Lätist, Leedust ja Norrast. "Yummy" puhul toodi esile filmi visuaalset keelt ja sünget huumorit. "Must komöödia, mis algab armastuslooga ja lõpeb koeratoidu konservis," kommenteeris žürii.

Võitjale pandi välja ka auhinnafond – 5000 EUR väärtuses järeltootmiseteenuseid festivali partnerilt BB Posthouse.

"Yummy" keskmes on koeratoidu testijana töötav Julia. Pärast lahkuminekut pikaajalisest armsamast ei maitse koeratoit aga enam kunagi endiselt. Filmi režissöör ja kunstnik on Martinus Klemet, produtsent Aurelia Aasa, animaatorid Katarina Skott, Rebeka Kruus, Jelizaveta Mušnikova. Filmi tootja on AAA Creative.

Kokku oli AAA Creative tänasel festivalil esindatud kolme projektiga. Liisi Grünbergi animafilm "Miisufy", mis jõuab PÖFF-i ajal ka kodupubliku ette, võistles lühifilmide rahvusvahelises võistlusprogrammis. Lisaks esitleti Riga IFF Showcase raames hetkel varajases arenduses olevat Sander Joone täispikka animafilmi.