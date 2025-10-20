Riia filmifestivali testlinastuste programmis esitletakse värskeid Eesti lühifilmiprojekte

Rahvusvahelistele filmiekspertidele suunatud testlinastused keskenduvad töös olevatele lühifilmidele. Programm on suunatud Baltikumi filmiloojatele, lisaks saavad kutse ühe valitud riigi filmitegijad, tänavu Horvaatiast.

Kahe päeva jooksul, 24. ja 25. oktoobril tulevad esitamisele 12 lühifilmiprojekti. Eestist osalevad Madli Lääne "Unetute ööde laul" ("Song of Sleepless Nights", produtsent Marianne Ostrat), Robert Raska Ly "Mikrofon peas" ("A Microphone in the Head", produtsent Rene Katsev) ja Henri Veermäe "Uka-uka" (produtsent Erik Heinsalu).



Short Riga testlinastuste kuraator Lenka Tyrpáková on tänavuse valikuga väga rahul. "Eriti hea meel on mul selle üle, et meil õnnestus kaasata tugevaid ja omanäolisi projekte kõigist kolmest Balti riigist ja ka külalisriigist Horvaatiast. Igal projektil on olemas potentsiaal rahvusvaheliseks vastukajaks. Selle aasta programmis on poeetilisi ja lüürilisi vaatenurki, realistlikke draamasid ning huumorit, mis annab kokku rikkaliku ja mitmetahulise pildi piirkonna väljapaistvatest lühifilmihäältest," sõnas ta.

Eesti projektidest rääkides ütles kuraator, et kõik kolm filmi paistavad hoolimata stiili ja tooni erinevustest silma oma emotsionaalselt kaasahaarava lähenemise poolest aktuaalsetele teemadele. "Hübriid-dokumentaal "Unetute ööde laul" annab hääle teismelistele poistele, kes mõtisklevad avameelselt sõpruse, armastuse ja kuuluvuse üle. Animeeritud lühifilmi "Uka-uka" sünge lugu ühendab endas lapsepõlve uudishimu ja kaotusega silmitsi seismise. Ja "Mikrofon peas" lisab huumori ja helluse segu kaudu kvääri vaatenurga, kus surnud armastatu püüab teispoolsusest lõpetamata jäänud asju lahendada," kirjeldas Tyrpáková.



Madli Lääne "Unetute ööde laul", mis 25. oktoobril Riias esitlemisele tuleb, osales kevadel ka Cannesi filmituru töös olevate lühifilmide esitlusel. "Riias näitame hetkel järeltöötluses olevat "Unetute ööde laulu" potentsiaalsetele müügiagentidele ja festivalide programmikoostajatele esimest korda kogupikkuses," rääkis filmi produtsent Marianne Ostrat. "Tagasisidet ootame filmi jälgitavuse ja emotsionaalse mõju kohta ning loodame saada nõu ja häid vihjeid filmi festivalistrateegia ja edasise levi osas." "Unetute ööde laulu" esilinastus on planeeritud 2026. aastasse ja projekti ametlik esitamine festivalidele algab uue aasta alguses.



Lisaks testlinastusele osaleb Riia filmifestivali lühifilmide rahvusvahelises võistlusprogrammis Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna magistritööna valminud "Diffusion Pilot" (režissöör Aurelijus Čiupas, produtsent Lyza Jarvis, Eesti Kunstiakadeemia) ja muusikavideote võistlusprogrammis režissöör Jaan Sinka video Taavi-Peeter Liivi loole "Must ülikond".

Riia rahvusvaheline filmifestival algas 16. oktoobril ja kestab 26. oktoobrini. Festival toimub alates 2014. aastast.