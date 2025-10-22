Madli Lääne filmist "Unetute ööde laul": digiajastu hoopis eraldab meid ja tekitab üksildustunnet

Rahvusvahelistele filmiekspertidele suunatud testlinastused keskenduvad töös olevatele lühifilmidele. Selle nädala lõpus tuleb Riias esitlusele ka aastaid animaatorina töötanud Henri Veermäe esimene lavastajatöö "Uka-uka", mille tootmine on hetkel käimas, tegijate sõnul on jäänud üles võtta umbes 30 protsenti. Film, kus võitlus igavusega viib ühe lapse matusetalitaja auto pakiruumi, valmib 2026. aasta alguses.

"Raske öelda, millal see täpselt algas, sest eks need kõik lood ketravad pikalt enne seda, kui need kuhugi arendusse või tootmise jõuavad, aga paar aastat olen sellega tegelenud, kui mõelda, kust see looalge üldse tulnud on," ütles Veermäe ja lisas, et ootamatuid katsumusi on filmitöös iga nädal või iga päev. "Aga seda ma ka tegelikult ootasin, kokkuvõttes on põnev."

Animatsioonielemente kasutab oma filmis ära ka Madli Lääne, tema töös olev hübriiddokumentaal "Unetute ööde laul", mis samuti Riias esitlusele tuleb, osales kevadel ka Cannesi filmituru töös olevate lühifilmide esitlusel, peagi jõuab Lääne projekt ka Dok Leipzigile. "Unetute ööde laulu" esilinastus on planeeritud 2026. aastasse.

Film sai alguse Lääne eelmisest projektist "Ääremängijad". "Ma rääkisin siis paljude teismeliste ja noorte inimestega ning sealt kerkis idee, et digiajastu, kus me oleme pidevalt üksteisega kontaktis, hoopis eraldab meid ja tekitab üksildustunnet," selgitas ta ja lisas, et tahtis kuulda selle põlvkonna kogemust, kes on üles kasvanud paralleelselt nii veebi- kui ka pärismaailmas.

"Ma salvestasin noorte poistega heliintervjuud, lavastasin pildi erinevate poiste magamistubades, sellist öist üksiolemist ning animatsioon seal peal näitab netielu ja -kogemust," ütles režissöör ja mainis, et päris valmis film veel ei ole. "Riias on testlinastus, ühtpidi on küll veel päris toores film, aga tegin hiljuti ka linastuse keskkoolinoortega, kes võtsid selle väga hästi vastu."

Kolmanda filmina esitletakse Riias Robert Raska Ly lühifilmi "Mikrofon peas", festivali põhivõistlusprogrammi kuulub aga Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna magistritööna valminud "The Diffusion Pilot", mille režissöör on Aurelijus Čiupas.