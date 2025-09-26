Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

Kolmapäeval esilinastus Solarise Apollo kinos Heilika Pikkovi ja Liina Särkineni dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid", mis räägib avameelse loo abielupaar Haide Männamäe ja Toomas Trossi ehk Piibu ja Tuudu perest.

"Me oleme heas mõtte pahviks löödud publiku väga emotsionaalsest tagasisidest, kus linastuse jooksul segunesid nakkav naer ja kurbusepisarad ning aplaus peale filmi ei tahtnud lõppeda," kommenteerisid filmi kinolinale jõudmist režissöörid Pikkov ja Särkinen.

Film jälgib viie aasta vältel, kuidas kulgeb avalikkuse ees särava klounipaari elu kodus kolme lapsega, kellest igaühel on oma unistused ja väljakutsed. Vanem tütar Emma kõnnib vanemate jälgedes teatrimaailmas, poeg Siim vajab autismi tõttu igapäevaselt palju tuge ning noorim laps Anni igatseb lihtsalt "tavalist elu", kus vanemad ei oleks nii palju kodust ära. Samal ajal seisavad Haide ja Toomas silmitsi väljakutsetega: rahalistes raskustes teatrimaja ülalpidamine, sagedased välisreisid ja üha süvenev hirm läbipõlemise ees.

Esilinastusele järgnes pidu Piip ja Tuut teatris, kus filmi peaosalised korraldasid üllatuskontserdi ning esitasid filmis kõlanud laule.

"Minu pere ja muud klounid" režissöörid on Heilika Pikkov ja Liina Särkinen, operaatorid Taavi Arus ja Heilika Pikkov, monteerijad Madli Lääne, Heilika Pikkov ja Liina Särkinen. Originaalmuusika on filmile loonud Ann Reimann ning helirežii on teinud Horret Kuus. Filmi produtsent on Ülo Pikkov ja tootja Silmviburlane.