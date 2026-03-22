Väikese printsi auhinna laureaadid on Haide Männamäe ja Toomas Tross

Rahvusvahelisel noore vaataja teatri päeval anti Piip ja Tuut mängumajas üle 2026. aasta Väikese printsi teatripreemia. Preemia väärtustab teatritegijate tähelepanelikku, hoolivat, loominguliselt julget ja ausat suhet noorde vaatajasse.

Sel aastal pälvisid tunnustuse Haide Männamäe ja Toomas Tross, tuntud ka kui klounipaar Piip ja Tuut.

Haide Männamäe ja Toomas Tross on Eesti Vabariigi presidendi Valgetähe V klassi teenetemärgi kavalerid, Salme Reegi nimelise Eesti teatri auhinna laureaadid, Tallinna Ülikooli "Sajandi vilistlased", oma teatri ja veebi-TV loojad, mitmete telesaadete, heliplaatide, raamatu autorid, teatri-, tele- ja filminäitlejad, lavastajad ja lapsevanemad.

Hetkel viibivad Piip ja Tuut Austraalias gastrollil. Nende asemel võttis auhinna vastu Piip ja Tuut Teatri produtsent Marek Demjanov.

Auhinda annab välja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus Eesti Kultuurkapitali toel. Igal aastal kaasneb rahalisele auhinnale lisaks ka kordumatu Väikese printsi teemaline skulptuur. Sel aastal on nendeks kaks kruusi, mille autoriteks Hageri keraamikaringi õpilased Perla Sullakatko ja Kerli Tuhkur, juhendaja Ingrid Raudsepp.