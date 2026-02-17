Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavastajatudeng Triin Brigitta Heidov toob Piip ja Tuut teatris välja oma diplomilavastuse "Murphy". Loo aluseks on populaarne raamat "Murphy seadus ja teisi põhjusi, miks asjad untsu lähevad".

Mõte vormida Murphy seadused tummfilmi stiilis ilus-valusaks lavastuseks tuli noorelt lavastajalt endalt.

"Kui ma alguses siia tulin, siis mul oli täiesti teine idee. Mõtlesin, et tulen seadustega, võtan ühe seaduse ette ja hakkame improviseerima. Siis mul tuli närv natukene sisse ja mõtlesin loo kodus varem valmis. Hakkasime vaikselt otsast minema ja lahti improviseerima neid seadusi. Neil on ju tehnilised oskused ja kõik olemas, et teha seda stiili, nemad annavad omalt poolt selle. Ma tulen ideega ja siis nemad teostavad selle suurepäraselt ära," rääkis Heidov.

Haide Männamäel ja Toomas Trossil jagub noore lavastaja kohta vaid kiidusõnu.

"Nii lahe, et noorel inimesel tekib mõte sellisest asjast teha midagi," lausus Männamäe. "Ja mitte niisama teha, vaid et ta vaatab, tahab kätt proovida ja ennast väljendada füüsilise komöödia võtmes, mis on eriline. Meie jaoks täielik kingitus," lisas Tross.

"Triin on väga lahe, väga-väga lahe. Meil on kaks kogemust olnud, et keegi värskelt on tulnud, kes õpib lavastajaks: käis Oliver Reimann ja siis nüüd tuli Triin. Nad on mõlemad nii kindla käega, nad oskavad sind kogu aeg nii hästi näitlejana suunata. Vau," kiitis Männamäe. "Hea kool on, kust nii head spetsialistid välja tulevad," nõustus Tross.

Laval on ka kolmas tegelane, elusuuruses Eksimuste Vältimise Aparaat ehk EVA1, kelle tujukus pakub näitlejatele ootamatuid väljakutseid.

"Minul on EVA-ga pikk stseen maha mängida ja vahel EVA tõrgub, otsustab, et ei tee, mida ma taha. Siis lavastaja väga toredasti ütleb, et võta see enda kasuks, pane see mängu," sõnas Männamäe.

Masinavärgi lõid Aigar Vaigu & Kvark, lavastuskunstnik on Kristel Maamägi. Etendused toimuvad Toompeal, Piip ja Tuut teatrimajas.