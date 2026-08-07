Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

"Farss isand Pathelinist" on klassikaline prantsuse farss, mis pärineb 15. sajandist. Situatsiooni- ja karakterkoomikaga põimitud lavalugu on täis ootamatuid pöördeid: kes saab petta, keda veetakse ninapidi ja kes tõmmatakse haneks? Täna, pea 600 aastat hiljem tegutsevad petised ühiskonnas edasi ja nende töövõtted pole muutunud.

Lavastusse on põimitud hulgaliselt elavat muusikat, tantsu kui ka varauusajal Euroopat vallutanud commedia dell`arte sugemeid. Nii farss kui ka commedia dell`arte on välja kasvanud antiikkomöödiast. "Farss isand Pathelinist" oli oma kaasajal ülipopulaarne ja seda mängiti Lõuna-Euroopas tohutu menuga. See oli aeg, mil Toompea paeklindile sai valmis võimas linnus ja selle servas, Piip ja Tuut teatri koha peal käis vilgas elu.

Lavale astuvad Oliver Valk, Leonhard Sass Taalmaa, Emma Tross, Paul Abiline, Märten Männiste, Sundari Lüllmann. Kunstnik on Jaanus Laagriküll, helilooja ja muusikaline kujundaja Sundari Lüllmann, valguskujundaja Terje Kagovere (VAT Teater), koreograaf Mari Ann Valkna. Lavastajaks Mathias Ausmeel.

Esietendus 7. august 2026 Piip ja Tuut Teatris. Järgmised etendused 9.,10.,11.,14. ja 16. augustil.