Septembri lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

26. septembril linastub kinodes Heilika Pikkovi ja Liina Särkineni dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid," mis heidab pilgu näitlejatest abielupaari Haide Männamäe ja Toomas Trossi ehk Piibu ja Tuudu pereelule.

Film jälgib viie aasta vältel, kuidas kulgeb avalikkuse ees särava klounipaari elu kodus kolme lapsega, kellest igaühel on oma unistused ja väljakutsed. Vanem tütar Emma kõnnib vanemate jälgedes teatrimaailmas, poeg Siim vajab autismi tõttu igapäevaselt palju tuge ning noorim laps Anni igatseb lihtsalt "tavalist elu", kus vanemad ei oleks niipalju kodust ära. Samal ajal seisavad Haide ja Toomas silmitsi väljakutsetega: rahalistes raskustes teatrimaja ülalpidamine, sagedased välisreisid ja üha süvenev hirm läbipõlemise ees.

"See on siiras ja tundlik sissevaade ühe pere igapäevaellu, kus armastuse ja rõõmu kõrval kerkivad esile ka keerulised teemad. Vanemate unistus oma teatrimajast on toonud kaasa suure töökoormuse, mis omakorda mõjutab laste vaimset heaolu. Oleme sellesse filmi pannud palju ka iseendast – ka meie oleme lapsevanematena kogenud, mida tähendab pidev žongleerimine töö ja pereelu vahel," rääkisid režissöörid.

""Minu pere ja muud klounid" on film, mida soovitame lapsevanematel vaadata koos oma teismeliste lastega. Filmis näeme Emma, Siimu ja Anni suureks kasvamist koos kõigi ehedate emotsioonidega, mis sellega kaasas käivad. See lugu kõnetab ja puudutab igat perekonda," lisas produtsent Ülo Pikkov.

Filmi režissöörid on Heilika Pikkov ja Liina Särkinen, operaatorid Taavi Arus ja Heilika Pikkov, monteerijad Madli Lääne, Heilika Pikkov ja Liina Särkinen. Originaalmuusika on filmile loonud Ann Reimann ning helirežii on teinud Horret Kuus. Filmi produtsent on Ülo Pikkov ja tootja Silmviburlane.