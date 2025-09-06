Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

Kinosõber Richard-Erik Järvi rääkis "Ringvaates" lemmikfilmidest, mis septembris kinodesse jõuavad ja tõi välja peaosaliste Benedict Cumberbatchi ja Olivia Colmani suurepärase ekraanikeemiaga "Rooside sõja", erilise turundusega silma paistnud tulevikudüstoopia "Kõndides elu eest" ja Paul Thomas Andersoni krimidraama "Üks võitlus teise järel", mille peaosas särab Leonardo DiCaprio.

"Film "Teolt tabatud" ("Caught Stealing") on režissöör Darren Aronofsky uus film, mis on publikusõbralikum, kui tema varasemad filmid. Nüüd on ta ette võtnud hoogsa krimipõneviku, kohati isegi humoorika, mille peaosas on Austin Butler, kes on varasemalt Elvis Presleyt mänginud. Film räägib endisest pesapallurist, kelle karjäär on allamäge läinud ja kes juhuse tahtel satub mafioosodega sekeldustesse. Aronofsky on režissöör, kelle filmidesse kõik näitlejad väga tahavad saada," ütles kinosõber Richard-Erik Järvi. "Film tõesti väärib kinos vaatamist, sest tal on nii lai ampluaa. Ühtpidi nagu tume krimipõnevik, mis teeb selliseid süžeepöördeid, milleks on tõesti väga raske valmis olla."

Teise filmina tõi Järvi välja "Rooside sõja" (The Roses), mille tegevus toimub tänapäeval ja mille keskmes on abielupaar, kelle suhe on vaikselt karile jooksmas ja kes hakkavad igasuguseid jaburusi tegema teineteisest lahtisaamiseks. "Filmis on väga head dialoogid ja meeletult head naljad. Peategelasi kehastavad Benedict Cumberbatch ja Olivia Colman, kelle omavaheline ekraanikeemia on suurepärane," tõi Järvi välja.

Ameerikas linastus film "Kõndides elu eest" (The Long Walk), mille esilinastusel publik terve seansi aja kõndis. "Filmi turunduse tegi huvitavaks see, et publikule oli kinosaali pandud toolide asemel jooksulindid. Kui kiirus läks alla viie kilomeetri tunnis, siis inimene lihtsalt eemaldati kinosaalist. Film on düstoopilisest tulevikust, kus on autoritaarne võim, mis paneb noored mehed kõndima ja kui kiirus läheb alla viie kilomeetri tunnis, siis sind tapetakse. Filmi lavastajaks on Francis Lawrence," sõnas Järvi.

Järgmisena tõi Järvi välja filmi "Tema" (Him). "Film räägib Ameerika jalgpallurist, uuest staarist ja näitab seda, mis toimub tema elus enne seda, kui mängijaid klubidesse valima hakatakse. Jalgpalliäss saab võimaluse minna endise jalgpallitreeneri laagrisse ja film näitab seda, mis saab temaga seal treeninglaagris."

Filmis on Järvi sõnul verd, hallutsinatsioone ja inimeste väga piirile viimist. "Siin on kindlasti midagi spordihuvilistele, õudusfilmihuvilistele ja inimestele, kellele meeldivad filmid, mis on justkui labürindid," nentis Järvi.

Leonardo DiCaprio kehastab peaosalist filmis "Üks võitlus teise järel" (One Battle After Another). "Lavastajaks Paul Thomas Anderson, kes on samuti režissöör, kelle filmidest staarid alati tahavad osa võtta. DiCaprio on endine revolutsionäär, kes on juba pensionil, aga peab tulema erust välja, et taga ajada neid, kes tema tütrele halba tahavad. Andersoni filmid on väga mitmekihilised, erilised ja veidra huumoriga. DiCaprio filmid on alati kindla peale minek. Ma usun, et siit võib tulla ka midagi, mis saab mõne Oscari nominatsiooni."

Jupiteri peatoimetajana tõi Järvi välja, et sügisest saab Jupiteris lisaks filmide, saadete ja sarjade vaatamisele ka ise osa võtta sellest, mida ekraanil näed.

"10. septembril jõuab Jupiteri mäng, mis on Soome rahvusringhäälingu poolt loodud, mille me oleme ära tõlkinud. See on loogikaülesannete lahendamist nõudev mäng, kus mängija peab peatama kiirrongi, mis kihutab Helsingi poole ja selleks peab mängija vagunist vagunisse minema, et jõuda vedurini. Seda saab mängida nii arvutis kui ka telefonis."