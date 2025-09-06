X!

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Kinosõber Richard-Erik Järvi rääkis "Ringvaates" lemmikfilmidest, mis septembris kinodesse jõuavad ja tõi välja peaosaliste Benedict Cumberbatchi ja Olivia Colmani suurepärase ekraanikeemiaga "Rooside sõja", erilise turundusega silma paistnud tulevikudüstoopia "Kõndides elu eest" ja Paul Thomas Andersoni krimidraama "Üks võitlus teise järel", mille peaosas särab Leonardo DiCaprio.

"Film "Teolt tabatud" ("Caught Stealing") on režissöör Darren Aronofsky uus film, mis on publikusõbralikum, kui tema varasemad filmid. Nüüd on ta ette võtnud hoogsa krimipõneviku, kohati isegi humoorika, mille peaosas on Austin Butler, kes on varasemalt Elvis Presleyt mänginud. Film räägib endisest pesapallurist, kelle karjäär on allamäge läinud ja kes juhuse tahtel satub mafioosodega sekeldustesse. Aronofsky on režissöör, kelle filmidesse kõik näitlejad väga tahavad saada," ütles kinosõber Richard-Erik Järvi. "Film tõesti väärib kinos vaatamist, sest tal on nii lai ampluaa. Ühtpidi nagu tume krimipõnevik, mis teeb selliseid süžeepöördeid, milleks on tõesti väga raske valmis olla."

Teise filmina tõi Järvi välja "Rooside sõja" (The Roses), mille tegevus toimub tänapäeval ja mille keskmes on abielupaar, kelle suhe on vaikselt karile jooksmas ja kes hakkavad igasuguseid jaburusi tegema teineteisest lahtisaamiseks. "Filmis on väga head dialoogid ja meeletult head naljad. Peategelasi kehastavad Benedict Cumberbatch ja Olivia Colman, kelle omavaheline ekraanikeemia on suurepärane," tõi Järvi välja.

Ameerikas linastus film "Kõndides elu eest" (The Long Walk), mille esilinastusel publik terve seansi aja kõndis. "Filmi turunduse tegi huvitavaks see, et publikule oli kinosaali pandud toolide asemel jooksulindid. Kui kiirus läks alla viie kilomeetri tunnis, siis inimene lihtsalt eemaldati kinosaalist. Film on düstoopilisest tulevikust, kus on autoritaarne võim, mis paneb noored mehed kõndima ja kui kiirus läheb alla viie kilomeetri tunnis, siis sind tapetakse. Filmi lavastajaks on Francis Lawrence," sõnas Järvi.

Järgmisena tõi Järvi välja filmi "Tema" (Him). "Film räägib Ameerika jalgpallurist, uuest staarist ja näitab seda, mis toimub tema elus enne seda, kui mängijaid klubidesse valima hakatakse. Jalgpalliäss saab võimaluse minna endise jalgpallitreeneri laagrisse ja film näitab seda, mis saab temaga seal treeninglaagris."

Filmis on Järvi sõnul verd, hallutsinatsioone ja inimeste väga piirile viimist. "Siin on kindlasti midagi spordihuvilistele, õudusfilmihuvilistele ja inimestele, kellele meeldivad filmid, mis on justkui labürindid," nentis Järvi.

Leonardo DiCaprio kehastab peaosalist filmis "Üks võitlus teise järel" (One Battle After Another). "Lavastajaks Paul Thomas Anderson, kes on samuti režissöör, kelle filmidest staarid alati tahavad osa võtta. DiCaprio on endine revolutsionäär, kes on juba pensionil, aga peab tulema erust välja, et taga ajada neid, kes tema tütrele halba tahavad. Andersoni filmid on väga mitmekihilised, erilised ja veidra huumoriga. DiCaprio filmid on alati kindla peale minek. Ma usun, et siit võib tulla ka midagi, mis saab mõne Oscari nominatsiooni."

Jupiteri peatoimetajana tõi Järvi välja, et sügisest saab Jupiteris lisaks filmide, saadete ja sarjade vaatamisele ka ise osa võtta sellest, mida ekraanil näed.

"10. septembril jõuab Jupiteri mäng, mis on Soome rahvusringhäälingu poolt loodud, mille me oleme ära tõlkinud. See on loogikaülesannete lahendamist nõudev mäng, kus mängija peab peatama kiirrongi, mis kihutab Helsingi poole ja selleks peab mängija vagunist vagunisse minema, et jõuda vedurini. Seda saab mängida nii arvutis kui ka telefonis."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:08

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

13:13

Galerii: Jass Kaselaan avas isiknäituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene"

12:01

Pildid: A-Galerii akendel avati kolm uut näitust

10:33

Jaan Elken: Enn Põldroos oli visionäär

09:01

Galerii: kahe näitusega avati kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu

05.09

Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

05.09

Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

05.09

Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

05.09

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

05.09

Soome aimekirjanduse preemia sai Juhani Salokannel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

05.09

Harry Liivrand: Enn Põldroos oli üks Eesti suurimaid maalikunstnikke

05.09

2024. aasta teatris: lavastuste arv kasvas, kuid vaatajaid ei tulnud juurde

04.09

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

05.09

Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

05.09

Heinz Valk: Enn Põldroos tühje sõnu ei loopinud

05.09

LR-s ilmus 86-aastasena tuntuks saanud Argentiina autori teos "Täditütred"

05.09

Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

05.09

Veneetsia filmifestivali päevik: "Smashing Machine" toob Dwayne Johnsoni B-filmide ringist välja

03.09

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo