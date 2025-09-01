Nädalavahetuse vaadatuim film oli teist nädalat "Materialistid"

Lõuna-Korea režissööri film, kust leiab peaosades Dakota Johnsoni, Pedro Pascali ja Chris Evansi, kogus teisel nädalavahetusel 3245 külastust. Kokku on filmi "Eelmised elud" režissööri uut filmi käinud vaatamas 14 469 inimest.

Ainsa uue filmina leiame selle nädala edetabelist prantsuse seiklusanimatsiooni "Lemmikloomad rongis", mis kogus avanädalavahetusel 1600 külastust.

Viiendat linastusnädalat püsivad edetabelis kogupere animatsioon "Pahalased 2" ning möödunud sajandi menukomöödia "Palja relvaga" uusversioon.

Seitsmendalt kohalt leiab 10 kümme nädalat kinodes püsinud "F1 filmi", mis on selle ajaga kogunud üle 55 000 külastuse.