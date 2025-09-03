Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

Valikukomisjoni hinnangul on "Pikad paberid" autentse dialoogi, loomulike näitlejatööde ja sooja, mängulise kaamerakeelega loodud kaasahaarav portree tänastest noortest, mis tabab sealjuures nooruse rahutust, unistusi ja igatsusi.

"Pikad paberid" peegeldab vaba ühiskonna vaimu koos sellega kaasnevate võimaluste ja ebakindlusega ning on seetõttu ka komisjoni silmis igati sobiv Eesti filmikunsti saadik rahvusvahelisel areenil.

"Pikkade paberite" režissöör Meel Paliale on otsuse üle rõõmsalt üllatunud. "Mul on hea meel, et komisjoni arvates kannab "Pikad paberid" väärtusi, mis sobivad Eestit rahvusvahelisel areenil esindama. See on suur tunnustus," leidis Paliale, kes on ka filmi stsenarist. Tunnustust on "Pikad paberid" autorile toonud ka varem, muuhulgas Eesti Kultuurkapitali aasta filmi preemia.

"Eesti filmimaastikule on lisandunud julgeid noori autoreid, kes suudavad oma põlvkonna maailmatunnetuse panna isikupärasesse ja samas laia publikut köitvasse visuaalsesse keelde," kommenteeris valikut EFI tootmisosakonna juht Viola Salu. "Juba varases lapsepõlves filmitegemisega algust teinud Meel Paliale on just selline autor. Meil on rõõm saata tema film "Pikad paberid" Eestit esindama."

Eesti rahvusvahelise filmi Oscari kandidaadi valikukomisjoni kuulusid režissöör Marko Raat, režissöör ja produtsent Kadriann Kibus, filmikunstnik Jaagup Roomet, filmi- ja kostüümikunstnik Eugen Tamberg, PÖFF-i raames toimuva Industry@Tallinn & Baltic Event'i juht Marge Liiske, Sõpruse kino programmijuht ja Valga Hot Shorts lühifilmifestivali korraldaja Johannes Lõhmus ning EFI tootmisosakonna juht Viola Salu.

"Pikkade paberite" keskmes on iseseisvat elu alustavate noorte otsingud. Peategelast Sebastiani kehastab Mihkel Kuusk, keda laiem publik teab mängufilmist "Kalev" (2022). Filmi režissöör, stsenarist ja monteerija on Meel Paliale, kellele see on teine täispikk mängufilm pärast 2021. aastal valminud debüüti "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu".

"Pikkade paberite" produtsendid on Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid, tegevprodutsent Urmet Piiling, operaator-lavastaja Markus Mikk, kunstnik Jasmin Kulagina, helirežissöör Joonas Taimla, tootja ning levitaja Tallifornia.

Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia filmiauhinnad antakse tänavu välja juba 98. korda. Oscari nominendid kuulutatakse välja 2026. aasta 22. jaanuaril ja auhinnatseremoonia toimub 15. märtsil Los Angeleses.